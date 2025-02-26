В Киевской области один человек погиб и двое пострадали в результате атаки российских дронов

В Бучанском районе Киевской области в результате атаки российских дронов в ночь на 26 февраля погиб один человек, еще двое ранены, сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Тело погибшей было обнаружено при ликвидации пожара в двухэтажном частном доме. В другом населенном пункте района при атаке пострадали 20-летняя девушка и 44-летний мужчина, добавил Калашник. Повреждены пять частных домов.

Также российские дроны атаковали Харьков. Мэр города Игорь Терехов сообщил о попаданиях в Шевченковском и Киевском районах.

В Киевском районе Харькова обломки беспилотника повредили девятиэтажный жилой дом, пострадали два человека. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что у двоих пострадавших острая реакция на стресс.

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