СМИ: среди россиян, против которых требует снять санкции Венгрия, — Авен и Фридман

В список россиян, с которых Венгрия требует снять европейские санкции в обмен на согласие с будущими ограничениями против РФ, входят сооснователи "Альфа-банка" Михаил Фридман и Петр Авен, у которого также есть латвийское гражданство. Об этом пишет "Система", расследовательский проект "Радио Свобода", со ссылкой на источники в Брюсселе и дипломатических кругах.
Накануне агентство Reuters сообщило, что Венгрия грозится наложить вето на продление санкций ЕС против России, если из черного списка не исключат восьмерых человек. Их имена в публикации названы не были.
По данным источников "Системы", в число "венгерских протеже" входят:
сооснователи "Альфа-банка", миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман;
миллиардер Алишер Усманов и его сестра Гульбахор Исмаилова;
совладелец холдинга "Уралхим", миллиардер Дмитрий Мазепин;
совладелец производителя удобрений "Акрон", миллиардер Вячеслав Моше Кантор;
нефтяной магнат, мультимиллионер Муса Бажаев;
министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
"Система" отправила запросы о комментарии всем этим людям, а также министерству иностранных дел Венгрии, но не получила ответов.
Как напоминает "Медуза", санкции ЕС, введенные после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, продлеваются каждые полгода. Для этого необходимо согласие всех 27 стран Евросоюза. Венгрия неоднократно выдвигала дополнительные условия или требовала уступок со стороны Брюсселя, но в итоге так и не воспользовалась правом вето.
Еще в 2022 году Будапешт просил исключить из санкционных списков Авена и Усманова, не не преуспел. Некоторые российские предприниматели, попавшие под европейские ограничения, оспаривают это решение в судах.