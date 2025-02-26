Макрон провел брифинг для лидеров ЕС после встречи с Трампом

Президент Франции Эмманюэль Макрон в режиме видеоконференции проинформировал глав государств и правительств других стран Евросоюза о результатах своей встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Как передает агентство AFP со ссылкой на источники в Брюсселе, сессия продолжалась 30 минут, за ней последовал короткий обмен вопросами и ответами.

Глава Евросовета Антониу Кошта в соцсети X отметил, что брифинг состоялся в рамках работы по "тесной европейской координации" политических курсов. Сессия оказалась "очень полезной" для подготовки к экстренному саммиту глав государств и правительств стран ЕС в Брюсселе, на котором будут "приняты решения о поддержке Украины и укреплении европейской обороны", написал Кошта.

В видеоконференции принимали участие представители всех 27 стран Евросоюза.

Continuing to work on close European coordination, today president @EmmanuelMacron debriefed EU leaders on his meeting with @realDonaldTrump earlier this week in Washington.



Very useful to prepare our special European Council on 6 March, where we will take decisions on our… pic.twitter.com/4RRCIJ4vgm — António Costa (@eucopresident) February 26, 2025

Макрон — первый глава европейского государства, которого Трамп принял в Белом доме с начала второго президентского срока. Внешняя политика Вашингтона "вызывает серьезное беспокойство в ЕС", констатировало агентство dpa.

Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности, включая отправку в эту страну миротворцев, заявил Макрон 24 февраля в Вашингтоне после переговоров с президентом США. В то же время для обеспечения перемирия необходимо "сильное" участие Вашингтона, подчеркнул французский лидер.

Одновременно Трамп заявил о возможном прекращении войны в Украине в ближайшие недели. "Я думаю, мы сможем покончить с этим в течение нескольких недель. Если мы будем умны. Если не будем умны, это будет продолжаться, и мы будем продолжать терять молодых, красивых людей, которые не должны умирать. А мы этого не хотим", — отметил президент США.

Спецсессия Евросовета состоится 6 марта. Речь на встрече пойдет о долгосрочной безопасности Украины.

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