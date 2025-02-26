Встреча Каллас с госсекретарем США Марко Рубио отменена

Хотя верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна была встретиться с госсекретарем США Марко Рубио в среду во время своего визита в Вашингтон, их встреча была отменена, и новое время в рамках этого визита для нее не нашли, пишет Postimees.

Пресс-секретарь Каллас сообщил Euronews, что встреча с Рубио была отменена из-за проблем с графиком. Пресс-секретарь также отметил, что Каллас и Рубио встречались пару недель назад во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Тем не менее, находясь в США, Каллас встретится с представителями Конгресса, чтобы обсудить вопросы, связанные с агрессивной войной России и трансатлантическими отношениями.

По данным Euronews, Каллас также планировала обсудить с Рубио попытки президента Дональда Трампа инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной, поскольку европейские союзники встревожены односторонними и нескоординированными действиями Белого дома. Каллас в прошлом критиковала действия администрации Трампа, называя уступки, предлагаемые Кремлю, "примирением", и призывая к вовлечению в дипломатический процесс как Европы, так и Украины.

"Я очень откровенно говорила о том, что ни одно соглашение не может работать на практике без нас, без Украины и без Европы — и это касается и США, которые также должны работать с нами, — сказала Каллас в понедельник, когда она объявила о запланированной встрече с Рубио. — Плохое соглашение для Украины — это плохое соглашение для Европы, но это также плохое соглашение для Америки".

Государственный департамент США поначалу не ответил на просьбу Euronews о комментарии. В любом случае, в календаре встреч Рубио на среду нет встречи с Каллас.

После инаугурации Трампа 20 января Каллас несколько раз разговаривала с Рубио по телефону. Они поговорили после того, как Рубио встретился в Саудовской Аравии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, находящимся под санкциями ЕС.

По данным The New York Times, Рубио попытался успокоить европейских союзников, объяснив, что встреча в Эр-Рияде была направлена на то, чтобы проверить намерения Кремля, и не означает изменения в политике США.

Однако за этой встречей последовали словесные нападки Трампа на президента Украины Владимира Зеленского и решение США проголосовать против резолюции, осуждающей российскую агрессию в ООН.

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