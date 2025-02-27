В рамках миссии NASA к Луне отправился посадочный модуль

Американская частная компания Intuitive Machines в рамках миссии Национального аэрокосмического агентства США NASA под названием IM-2 отправила на Луну посадочный аппарат Nova-C - Athena ("Афина"). Ракета Falcon 9 компании SpaceX, принадлежащей соратнику Дональда Трампа Илону Маску, на борту которой находится модуль, стартовала вечером в среду, 26 февраля (по местному времени), с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Ожидается, что Athena 6 марта совершит посадку на плато Монс Мутон в районе Южного полюса Луны. Модуль будет проводить научные исследования и тестировать технологии, чтобы подготовиться к будущим миссиям человека на лунной поверхности.

Миссия NASA проводится в рамках программы коммерческой доставки грузов на Луну (Commercial Lunar Payload Services, CLPS), она должна продлиться десять дней.

Оснащение модуля Athena

Высота беспилотного аппарата Athena составляет 4,3 метра, а диаметр - 1,6 метра. Он предназначен для поиска сырья и воды на спутнике Земли. Аппарат оснащен буром Trident, способным проникать под лунную поверхность на глубину до одного метра, а также масс-спектрометром, позволяющим обнаруживать летучие вещества. Кроме того, на борту аппарата находится "прыгающий" дрон Grace, способный преодолевать сложный лунный рельеф с его уклонами, валунами и кратерами. Его задача - детальная съемка поверхности Луны и исследование кратеров. Athena оснащена также двумя роверами: Mapp и маленьким, двухколесным Yaoki. На борту модуля находится разработанная Nokia базовая станция сотовой связи.

В миссии под названием IM-2 участвует целый ряд предприятий и организаций, в том числе Немецкий центр авиации и космонавтики (DLR).

Первая коммерческая посадка на Луну

В 2024 году компания Intuitive Machines, базирующаяся в Хьюстоне (штат Техас), успешно осуществила первую в истории космических полетов коммерческую посадку на Луну с помощью посадочного аппарата Odysseus. При посадке он, однако, упал на бок, из-за чего осуществляемая им фото- и видеосъемка велась в смещенном формате. В качестве полезной нагрузки аппарат доставил тогда на Луну пять научно-исследовательских приборов NASA.

В январе 2024 года аналогичная миссия компании Astrobotic Technology окончилась неудачей. Россия тоже приняла участие в лунной гонке. Однако запущенная ею автоматическая межпланетная станция "Луна-25" столкнулась в августе 2023 года с поверхностью Луны и "прекратила свое существование", как сообщил тогда Роскосмос.

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