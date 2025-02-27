ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников в обмен на более 600 палестинских заключенных

ХАМАС заявил, что передал тела четырех израильских заложников из Газы в обмен на сотни палестинских заключенных. Это последний обмен в рамках первой фазы соглашения о прекращении огня, которая должна завершиться в субботу.

Израиль сейчас проверяет образцы ДНК, чтобы подтвердить, что это останки Шломо Мансура (86 лет), Охада Яхаломи (50 лет), Цахи Идана (50 лет) и Ицика Элгарата (69 лет), которые были захвачены ХАМАС 7 октября 2023 года.

Утром в четверг Израиль начал освобождать более 600 палестинских заключенных, десятки из которых уже вернулись на Западный берег Иордана и в сектор Газа, где их встретили ликующие толпы.

В предыдущую субботу Израиль отложил на неопределенное время освобождение 602 палестинских заключенных, возмутившись тем, как ХАМАС проводит освобождение заложников. Израиль обвинил ХАМАС в "унизительных" церемониях и жестоком обращении с освобождаемыми.

Первоначальные тесты ДНК тел четырех заложников должны были пройти недалеко от границы Израиля и Газы. Израильские СМИ сообщили, что их перевезли в лабораторию судебной экспертизы в Тель-Авиве.

Ранее ХАМАС передал Израилю тело палестинской женщины из Газы вместо тела израильтянки Шири Бибас, что вызвало гнев в Израиле. Группировка заявил об ошибке и позже передал тело, подтвержденное как тело заложницы.

Сейчас ХАМАС, в отличие от предыдущих обменов, передал тела без публичной церемонии, как того требовал Израиль. Перед освобождением в среду представитель группировки сообщил агентству AFP, что возвращение четырех тел будет проходить "без публичного присутствия", чтобы не допустить, чтобы Израиль нашел "какой-либо предлог", чтобы снова отложить освобождение заключенных.

Что известно о погибших заложниках

50-летнего Цахи Идана в последний раз видела его жена, когда его забирали боевики ХАМАС. Их семья попала в засаду в безопасной комнате в кибуце Нахаль Оз. Боевики ХАМАС транслировали все, что там происходило, в прямом эфире. Гали Идан рассказывала Би-би-си, что их старшей дочери Мааян только что исполнилось 18 лет. Ее застрелили.

50-летний Охад Яхаломи был похищен из кибуца Нир-Оз вместе со своим 12-летним сыном Итаном, которого освободили осенью 2023 года. По словам матери Охада Эстер, ее невестке и двум внучкам удалось сбежать, когда в их дом ворвались пятеро боевиков, но они схватили Охада и Итана.

69-летний Ицик Элгарат также был похищен из кибуца Нир-Оз. Он позвонил своему младшему брату 7 октября 2022 года примерно в 11:30 и сообщил, что получил тяжелые ранения, когда пытался закрыть дверь безопасной комнаты.

По сообщениям израильских СМИ, 86-летний уроженец Ирака Шломо Мансур был самым пожилым из всех заложников, вывезенных ХАМАС в сектор Газа. Он был захвачен в своем доме в кибуце Киссуфим. По данным израильских военных, боевики убили его еще на территории Израиля и вывезли тело в Газу.

"Цинизм и неуважение"

Израиль обвинял ХАМАС в "циничном использовании заложников в пропагандистских целях".

Освобождаемых заложников фотографировали на фоне баннеров группировки и заставляли махать толпе, а гробы с телами четырех заложников, возвращенных на прошлой неделе, сначала выставили на всеобщее обозрение на фоне пропагандистских плакатов.

ООН согласилась с претензиями Израиля и признала, что действия ХАМАС противоречат международному праву, так как передачи заложников и их тел проходят в неуважительной манере.

Израиль также возмущен тем, что в ряде случаев передачи проходили без соблюдения мер безопасности в отношении заложников, а также тем, в каком физическом состоянии вернулись некоторые из них.

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