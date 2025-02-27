В Австрии спустя пять месяцев после выборов сформировано правительство без крайне правых

Коалиция во главе с правоцентристской Народной партией Австрии (ÖVP) смогла достичь соглашения о формировании правительства без участия победившей на сентябрьских выборах праворадикальной Партии свободы (FPÖ). Об этом пишет Politico со ссылкой на местные СМИ.

Помимо ÖVP в коалицию войдут социал-демократы и либеральная партия Neos. Как отмечает Politico, последней еще предстоит формально одобрить соглашение.

Новым канцлером станет 64-летний депутат австрийского парламента, бывший генеральный секретарь ÖVP Кристиан Штокер (на фото второй слева). Пост вице-канцлера достанется председателю Социал-демократической партии Андреасу Баблеру (второй справа).

Как пишет Politico, коалиционное соглашение предполагает достижение баланса между консервативной и прогрессивной политикой, предлагаемой партнерами по правительству.

На прошедших в сентябре выборах первое место с 28,8% голосов заняла ультраправая FPÖ, однако другие прошедшие в парламент партии отказались с ней сотрудничать. На этом фоне в октябре президент Австрии Александр ван дер Беллен (на фото слева) поручил сформировать правительство канцлеру Карлу Нехаммеру, чья правоцентристская ÖVP заручилась поддержкой 26,3% избирателей.

В начале января Нехаммер заявил о невозможности достичь консенсуса с социал-демократами и Neos, после чего ушел в отставку с поста канцлера и лидера партии. Ван дер Беллен поручил сформировать правительство главе FPÖ Герберту Киклю и новому лидеру ÖVP Штокеру.

В середине февраля Кикль вышел из коалиционных переговоров, поскольку его партия не договорилась с партнерами о распределении министерских портфелей. В частности, критикующая миграционную политику FPÖ, сообщали СМИ, отказалась брать на себя ведомства, ответственные за миграцию.

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