На следующей неделе вступят в США вступят в силу отложенные таможенные тарифы, сообщил Трамп

25% таможенные пошлины на импорт из Канады и Мексики вступят в силу на следующей неделе, подтвердил в четверг, 27 февраля, президент США Дональд Трамп.

О введении этих тарифов Трамп объявил в начале февраля, но отложил их вступление в силу. Для импорта энергии из Канады будет установлена более низкая ставка – 10%.

Пауза сроком в месяц закончится во вторник, 4 марта.

Отвечая на вопросы журналистов о том, намерен ли он ввести тарифы на следующей неделе, Трамп написал в социальных сетях, что до тех пор, пока контрабанда наркотика фентанила в США не будет прекращена или существенно ограничена, таможенные пошлины для Канады и Мексики будут вводиться, как запланировано.

"Также с этой даты Китаю будет применен дополнительный 10% тариф к уже существующему 10% тарифу," – добавил президент США.

Трамп также угрожал ввести таможенные пошлины на импорт из других стран, в том числе 25% тариф на импорт из Европейского Союза.

Ожидается, что страны, на которые США наложили тарифы, ответят введением пошлин на американский импорт.

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