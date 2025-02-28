США согласовали назначение нового посла России

Россия получила агреман на назначение Александра Дарчиева послом в США, он отправится в Вашингтон в ближайшее время, сообщил российский МИД.

Соединенные Штаты на консультациях в Стамбуле передали официальную ноту с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева новым послом России в США.

"Его отъезд к месту службы в город Вашингтон ожидается в ближайшее время", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном в пятницу, 28 февраля.

Дарчиев окончил исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. С 1983 по 1992 годы был аспирантом и научным сотрудником Института США и Канады. На дипломатической службе он - с 1992 года. С 1997 по 2002 год Дарчиев занимал должность советника посольства РФ в США, а с 2005 по 2010 год работал в чине советника-посланника. С 2014 по 2021 годы возглавлял посольство РФ в Канаде.

О возможном назначении Дарчиева на должность посла в США российские СМИ писали еще осенью 2024 года. Предыдущий посол Анатолий Антонов был освобожден от обязанностей указом президента 10 октября, он возглавлял дипмиссию семь лет.

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