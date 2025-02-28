ВИДЕО. В Белом доме проходит встреча Зеленского с Трампом (ДОПОЛНЕНО В 20.24)

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, на которой ожидается подписание рамочного соглашения о добыче украинских редкоземельных металлов и других полезных ископаемых.

Трамп буквально за минуту до подъезда кортежа Зеленского вышел встречать его на крыльцо Белого дома.

Трамп встретил Зеленского шуткой: "Он сегодня принарядился".

"Вы сказали, что с войной уже достаточно. Я думаю, что очень важно сказать эти слова Путину в самом начале... И я надеюсь, что вместе мы сможем его остановить. Но для нас очень важно, знаете, спасти нашу страну, наши ценности, нашу свободу, нашу демократию. И, конечно, никаких компромиссов с убийцей за пределами наших территорий", — цитирует Зеленского "Интерфакс-Украина".

Зеленский напомнил, что лидеры ранее обсудили по телефону производство беспилотников, а также отметил потребность Украины в ПВО.

"И конечно, нам очень нужна противовоздушная оборона. У вас лучшая противовоздушная оборона в мире. И действительно, вы помогли нам во время атак россиян. И я хочу поговорить о том, как мы можем обменяться лицензиями", — сказал Зеленский.

"Это честь принять президента Украины Зеленского. Мы работали очень усердно и в действительности знаем друг друга уже довольно давно", — сказал в начале встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп (Белый дом вел трансляцию).

"У нас есть нечто, что можно назвать очень справедливой сделкой", — добавил он, имея в виду соглашение о полезных ископаемых.

"У нас были очень хорошие дискуссии с Россией, я говорил с президентом Путиным. Мы хотим, чтобы, смерти прекратились, и мы будем работать очень усердно", — заявил Трамп.

Еще Трамп сказал: "Я отдаю должное вашим генералам, вашим солдатам и вам лично. Вы должны быть очень горды вашими бойцами. Но теперь мы хотим, чтобы это закончилось, этого достаточно".

"Это путь к миру. Это путь к решению чего-то. Я чувствую, что как глава этой страны я обязан сделать это... Жаль, что мы вмешались. Потому что не должно было быть никакого вмешательства, потому что не должно было быть войны. И не должно было быть 7 октября", — заявил президент США.

"Я надеюсь, что меня запомнят как миротворца... Я делаю это, чтобы спасать жизни — больше, чем что-либо другое... Это очень опасная ситуация, она могла привести к третьей мировой войне. Все шло не в том направлении... Если бы мы не выиграли эти выборы, все могло бы закончиться третьей мировой войной", — подытожил Трамп.

На встрече с Владимиром Зеленским в присутствии журналистов Дональд Трамп ответил на вопрос, уйдут ли российские войска с украинской территории.

"Увидим. Там очень большая территория оккупирована", — цитирует его "РБК-Украина".

Трамп заявил, что "было бы замечательно", если бы он и Зеленский смогли бы остановить войну. Зеленский в ответ заявил, что не должно быть "никаких компромиссов" с Путиным при обсуждении мирного соглашения.

Зеленский показал Трампу фото, по его словам, военных преступлений и заявил: "Я думаю, президент Трамп на нашей стороне".

Он также поспорил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который заговорил заявлял о необходимости дипломатии.

"Я уже подписывал соглашение с Путиным, в присутствии Макрона и Меркель. О какой дипломатии здесь идет речь?" – ответил ему Зеленский.

This is what it looks like when you have a President and Vice President who stand up for America. 🇺🇸 pic.twitter.com/9jKhCxkOgN — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 28, 2025

Трамп на встрече также говорил о НАТО. "Мы привержены НАТО, но НАТО должно усилить свои позиции, а европейцы должны усилить свои позиции еще больше. И я хочу, чтобы они сравнялись. Почему США – между нами океан – направили гораздо больше денег и других вещей, чем Европа? Они, конечно, были очень полезны [для Украины], но мы вложили намного больше".

По словам журналистов, находящихся в Овальном кабинете, между Владимиром Зеленским, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Дональдом Трампом произошел напряженный обмен репликами.

Вэнс обвинил Зеленского в "неуважении", после чего Трамп заявил, что украинский лидер "играет с Третьей мировой войной".

"Считаете ли вы, что это уважительно — приходить в Овальный кабинет Соединенных Штатов Америки и нападать на администрацию, которая пытается предотвратить разрушение вашей страны?" — спросил Вэнс.

Трамп сказал: "Вы сейчас не в хорошей позиции. У вас сейчас нет козырей. С нами у вас появятся козыри... Вы рискуете жизнями миллионов людей! Вы рискуете третьей мировой войной!"

Первая (публичная) часть встречи завершилась словами Трампа о том, что Зеленский недостаточно "благодарен". Он добавил: "Это будет отличное шоу для телевидения".

Агентство УНИАН также обращает внимание на слова Вэнса: "У вас нехватка людей, мужчин". "Вы приезжайте и посмотрите сами", — ответил ему Зеленский.

"Вы должны быть благодарны, у вас нет карт на руках, у вас заканчиваются военные", — сказал Трамп, настаивая на необходимости прекращения огня.

На что Зеленский заявил, что он не в карты приехал играть.

"Ваша страна в большой беде... Нет-нет, вам сейчас нельзя говорить. Вы не побеждаете. Но у вас чертовски хорошие шансы выйти победителем благодаря нам. Вы не были одиноки. Мы дали вам через [нашего] глупого президента 350 млрд долларов. Мы дали вам военную технику... Если бы у вас не было нашей военной техники, эта война закончилась бы за две недели", — сказал Дональд Трамп в начале переговоров с Владимиром Зеленским, запись которой показало агентство AP.

На протяжении встречи в Овальном кабинете и в ходе пресс-конференции Трамп неоднократно подчеркивал свою миссию миротворца.

"Если бы я не встал между ними [Россией и Украиной], никакого соглашения никогда бы не было", — сказал он.

Он отметил, что Зеленский ненавидит Путина и "другая сторона тоже не питает любви".

"Вы хотите, чтобы я был жестким, я могу быть более жестким, чем другой человек, которого вы когда-либо видели, но таким образом вы никогда не заключите сделку", — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что будет действовать только в интересах США.

"Я не поддерживаю Путина, я не поддерживаю никого. Я поддерживаю Соединённые Штаты Америки", — заявил президент.

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