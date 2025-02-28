Кая Каллас: после перепалки Трампа и Зеленским свободному миру нужен новый лидер
Fоtо: Patriks Pauls Briķis/DELFI

Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас после бурной встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме, как и другие европейские лидеры, выразила в соцсетях поддержку Украине.

"Украина — это Европа! Мы стоим с Украиной. Мы усилим свою поддержку Украины, что они могли продолжать отбиваться от агрессора", - заявила Каллас.

Но она сделала и более далеко идущий вывод: "Сегодня стало ясно, что свободному миру нужен новый лидер. Нам, европейцам, предстоит принять этот вызов".

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