Что с отношениями Украины с США? Отвечают Трамп и Зеленский

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете вылилась в перепалку на глазах журналистов. Сделка по редкоземельным металлам сорвалась. И украинский, и американский президенты позже признали, что вышло нехорошо. Но причины размолвки лидеры назвали разные. Трамп сказал журналистам, что Зеленский хочет "воевать, воевать и воевать", а ему надо сказать: "Я хочу мира". Зеленский в интервью Fox заверил, что никто не хочет мира больше, чем Украина, но ей нужны гарантии безопасности.

Словесная перепалка под телекамерами со взаимными обвинениями вместо переговоров и подписания рамочного соглашения об украинских недрах — так закончилась встреча Зеленского и Трампа в Белом Доме в пятницу. Упрекая украинского лидера в недостаточной благодарности за поддержку со стороны США, Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс на повышенных тонах обвиняли украинского лидера в том, что он мешает достижению мирного соглашения с Россией. Зеленский в ответ сказал, что много раз благодарил США.

"Вы сами поставили себя в очень плохое положение", — Трамп возложил на Зеленского вину за продолжающуюся войну, которая началась со вторжения России на украинскую территорию. Зеленский не согласился с Трампом и на его ремарки о том, что "у Украины сейчас плохие карты на руках" ответил, что в Вашингтон приехал "не в карты играть". Украинский президент настаивал на необходимости предоставить Киеву гарантии безопасности, а Вэнса упрекнул в том, что тот рассуждает об Украине, ни разу не побывав в стране.

В итоге переговоры, которые должны были продолжиться за закрытыми дверями, прервались досрочно. Соглашение о добыче полезных ископаемых — Трамп в начале встречи говорил, что США "с нетерпением ждут возможности начать копать, копать, копать" — стороны не подписали. Fox и CNN сообщали, что украинская делегация просила американцев продолжить переговоры за закрытыми дверями, но получила отказ.

О том, как встреча президентов привела к дипломатическому провалу, высказались оба лидера: Трамп ответил на вопросы журналистов перед вылетом в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, Зеленский — в интервью Fox News.

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Встреча сложилась не слишком хорошо — для Зеленского. Нам не нужен кто-то, кто заручится поддержкой сильной державы, а потом не пойдёт на мир, потому что почувствует себя слишком уверенно. Мы не хотим ввязываться в десятилетнюю войну и играть в игры. Зеленский хочет продолжать "воевать, воевать, воевать". Мы хотим, чтобы смерти прекратились. За неделю на войне погибли 2 тыс. человек. У Зеленского слабые карты на руках. Я хочу мира. Путин хочет мира. А Зеленский хочет, чтобы мы взяли на себя обязательства и продолжать воевать. И мы на это не пойдём — не ради этой страны.

Мы не будем продолжать эту войну. Либо война заканчивается, либо пусть они сами разбираются и посмотрим, что будет дальше. Зеленский сказал, что он хочет вернуться на переговоры прямо сейчас, но я уже не могу. Украине надо немедленно объявить прекращение огня. Зеленский не захотел обсуждать прекращение огня. А ведь его можно ввести прямо сейчас. Ну пусть попробует выбить себе какую-то лучшую сделку. Он вдруг почувствовал себя большой шишкой, потому что у него за спиной США.

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Встреча, так или иначе, прошла не очень для обеих сторон. Но я не могу поменять наше отношение к России. Они нас убивают. Американцы — друзья, европейцы — друзья, а Путин и русские — враги. Это не значит, что мы не хотим мира. Спасибо США, всей вашей стране, за всю вашу поддержку, спасибо Трампу, спасибо Конгрессу, вы помогли нам выжить.

Мы хотим мира. Никто не хочет закончить войну больше, чем мы. Мы воюем за нашу свободу и за наши жизни. Нам надо быть на одной стороне и я надеюсь, что президент Трамп на нашей стороне. Остановить Путина — очень важно. Но Путин 25 раз нарушал соглашения о прекращения огня. Рейган говорил, что "мир — это не отсутствие войны". Я уважаю президента Трампа и американский народ. Была жесткая ситуация. Мы просто говорили откровенно. Не знаю, была ли эта конфронтация спланированной заранее. [Не стоит ли извиниться перед Трампом?] Нет, нам надо быть открытыми и честными. Я не уверен, что мы сделали что-то плохое. Но какие-то вещи нам надо обсуждать не при СМИ.

Мы готовы подписать соглашения о недрах, и это шаг к нашим гарантиям безопасности. У Трампа есть план как остановить Путина — я хотел его услышать. Я говорю как президент народа, который уже три года в этой борьбе, и люди просто хотят услышать, что Америка с нами, а не с Россией. Мне бы хотелось, чтобы Трамп был больше на нашей стороне. Без поддержки США нам будет трудно, поэтому я здесь. Мы готовы к миру, но мы должны быть в сильной позиции. Что это значит? Это значит, что мы должны знать, что наша армия сильна, что наши партнёры с нами и что у нас есть гарантии безопасности.

Я уважаю своих солдат и наш народ, наших граждан, которые работают и поддерживают наших воинов. Я не могу просто сказать: "Остановитесь". Никто не остановится. Потому что все боятся, что Путин вернётся завтра. Хорошо — не берете в НАТО, давайте построим НАТО в Украине. Никто в Украине не хочет новой волны оккупации. Европа готова помочь нам с финансированием нашей большой армии, это часть наших гарантий безопасности. Мы перейдём к дипломатии, у нас нет достаточно оружия, чтобы вытолкать Россию с нашей территории.

Уходить ли мне в отставку, будет решать украинский народ. Когда, например, говорят, что Украина почти уничтожена, что наши солдаты бегут, что они не герои, что Украина потеряла миллионы гражданских, что её президент — диктатор, моя реакция такая: где же наша дружба между Украиной и США? Я уже говорил: "Пожалуйста, будьте корректны". Будьте корректны, когда говорите о цифрах. Каждый человек важен. Когда вы говорите о миллионных потерях, у нас их нет. Когда вы говорите о наших оккупированных территориях, это не просто территория, это дома, это жизни людей.

Сделка по недрам — это часть инфраструктуры гарантий безопасности. Трамп сказал: я думаю, наши люди будут там, в каких-то производствах и так далее, в добыче полезных ископаемых, и Путин никогда не придёт на эту территорию, где мы находимся. А я сказал ему: не доверяйте Путину. Путину вообще все равно.

Война началась не где-то между нашими странами. Война началась, когда Россия принесла эту войну в нашу страну, и они не правы.

Конечно, наши отношения с Америкой можно восстановить, потому что это отношения не с президентами, это исторические, крепкие отношения между нашими народами. И извините за это — я имею в виду, что мы очень хотим иметь крепкие отношения, и я уверен, что у нас они будут.

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