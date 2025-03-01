Рубио: "Зеленский должен извиниться за то, что превратил переговоры в фиаско"

В эксклюзивном интервью шеф-корреспондентке CNN в Белом доме Кейтлин Коллинс, госсекретарь Марко Рубио призвал Зеленского "извиниться за то, что превратил это [переговоры в Белом доме] в фиаско для себя". Зеленский ранее, отвечая на вопрос ведущего Fox News Брета Байера об извинениях, просить прощения не стал, и сказал, что "не считает, что сделал что-то плохое".

После того как встреча Зеленского в Белом доме с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом переросла в перепалку, Рубио сказал, что украинскому лидеру не надо было "становиться антагонистом". Руководитель американской дипломатии также заметил, что "может быть, Зеленский не хочет мирного соглашения": "Он говорит, что хочет, но, может быть, не хочет".

Ранее Трамп, комментируя перепалку с Зеленским в Овальном кабинете, посетовал, что украинский лидер хочет "воевать и воевать" и добавил: "Пусть вернётся, когда будет готов к миру". Зеленский в интервью Fox News ответил, что Украина больше других хочет мира — но с гарантиями безопасности.

Рубио также раскритиковал тон Зеленского по отношению к Вэнсу во время встречи, когда последний сказал, что путь к миру и процветанию "может лежать через дипломатию".

В ответ украинский президент напомнил, что вел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году и подписывал с ним соглашения о прекращения огня в Донбассе, но Путин их нарушил. "О какой дипломатии, Джей Ди, ты говоришь?" — спросил Зеленский.

По мнению Рубио, с этого момента встреча "пошла не по плану". "Этот активный, открытый подрыв усилий по достижению мира крайне разочаровывает всех, кто был вовлечен в коммуникации с ними до сегодняшнего дня, и я думаю, что он должен извиниться за то, что потратил наше время на встречу, которая закончилась так, как она и закончилась", — сказал госсекретарь.

"Как ты собираешься заставить Владимира Путина и Российскую Федерацию сесть за стол переговоров, чтобы обсудить даже возможность мира? — сказал Рубио. — Ты не сделаешь этого, обзывая его".

Корреспондентка CNN в ответ напомнила Рубио, что тот сам говорил о том, что Путину нельзя доверять. Госсекретарь заверил, что подход США в этой ситуации будет по принципу "доверяй, но проверяй", а Трампа не затянут в притворную сделку. Рубио также сказал, ссылаясь на неназванного европейского министра иностранных дел, что план Европы — продолжать войну еще год, после чего Россия будет настолько ослаблена, что сама попросит о заключении мира. Госсекретарь США считает этот план нереалистичным.

По словам Рубио, Зеленский мог подписать рамочное экономическое соглашение с США об украинских недрах еще пять дней назад, но "настаивал на визите в Вашингтон". Обвиняя Зеленского в перепалке в Овальном кабинете, госсекретарь заявил, что было большой ошибкой "начать читать нам лекции о том, что дипломатия не сработает".

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