Страны Балтии были "глубоко разочарованы" тем, что Великобритания не пригласила их представителей на украинский саммит в Лондоне в воскресенье.

Дипломатический источник, знакомый с ситуацией, сообщил Sky News, что Москва не могла не заметить тот факт, что Эстония , Латвия и Литва не будут присутствовать на встрече. "Россия и наша общественность ясно видят, что США, Великобритания и Франция нас подводят", — сказал источник, пожелавший остаться неназванным.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который только что вернулся из Вашингтона, в воскресенье проведет саммит, на котором соберутся лидеры из десятка европейских стран, чтобы обсудить войну в Украине и европейскую безопасность в более широком смысле. На мероприятие также приглашен президент Украины Владимир Зеленский

Дипломатический источник подтвердил, что Стармер проводит телефонные переговоры с лидерами стран Балтии.

Переговоры Стармера и Трампа

Накануне Стармер встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Сближение Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным вызвало серьезную обеспокоенность в Украине и Европе. Европейцы и украинцы опасаются, что Трамп и Путин могут принять решения о будущем Украины без ее участия и заключить соглашение о перемирии, которое вынудит Киев пойти на значительные территориальные уступки. Об этом пишет DW.

Во время встречи со Стармером Трамп вновь уклонился от конкретного ответа на вопрос, обеспечат ли США военную защиту в случае развертывания европейских миротворческих войск в Украине. Великобритания и Франция предложили направить такие войска в Украину. В ходе саммита в воскресенье планируется "укрепить позиции Украины" за счет дальнейшей военной поддержки и "усиленного экономического давления на Россию", заявили в офисе Стармера.

Перед саммитом Стармер проведет утром 2 марта телефонную конференцию с представителями трех стран Балтии и двусторонние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. На 6 марта запланирован специальный саммит ЕС по Украине, в котором, по словам Хебештрайта, также примет участие канцлер ФРГ Шольц. На прошлой неделе по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в Париже состоялись два европейских саммита по Украине.

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