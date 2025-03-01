FT: Зеленский после Трампа говорил с Макроном и Рютте

Президент Украины после неудачных переговоров со своим американским коллегой созвонился с президентом Франции и генсеком НАТО. О чем они говорили, неизвестно.

Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером в пятницу, 28 февраля, позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому после скандального приема последнего президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил со ссылкой на свои источники в окружении украинского лидера журналист Financial Times Кристофер Миллер.

О чем именно говорили по телефону Зеленский с Макроном, неизвестно. FT, однако, добавляет, что после их разговора президент Украины созвонился также с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Содержание этой беседы также пока неизвестно.

За день до этого Рютте сообщил, что Североатлантический альянс готовит новый пакет помощи Украине, включающий "миллиарды евро" и взносы на гарантии безопасности. Это заявление генсек НАТО сделал после телефонной беседы с Трампом, которую сам Рютте охарактеризовал как "отличную".

Встреча президентов Украины и США завершилась скандалом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Белом доме в Вашингтоне 28 февраля. Предполагалось, что два лидера подпишут американо-украинскую сделку о полезных ископаемых. Однако встреча проходила на повышенных тонах: Зеленский вынужден был поспорить с Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом и покинул Белый дом досрочно. Соглашение при этом подписано не было.

Трамп в ходе встречи несколько раз обвинил Зеленского в неблагодарности. "Вы рискуете третьей мировой войной. И то, что вы делаете, крайне неуважительно по отношению к стране, которая поддержала вас гораздо больше, чем, как говорили многие, следовало бы", - сказал президент США, пригрозив выйти из переговорного процесса по Украине, если та не заключит сделку.

Зеленский после встречи поблагодарил Америку за поддержку и напомнил: "Украине нужен справедливый и прочный мир, и мы работаем именно ради этого".

В поддержку лидера Украины после его спора с Трампом высказались многие европейские политики, включая Эмманюэля Макрона. "Агрессор - это Россия. А жертва агрессии - это Украина. Мы должны поблагодарить тех, кто помог, но мы должны уважать тех, кто с самого начала сражался", - сказал французский президент.

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