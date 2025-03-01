Стармер заявил, что Великобритания будет с Украиной "столько, сколько потребуется"
Fоtо: AP/Scanpix/LETA

Премьер-министр Кир Стармер встретил президента Украины у своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, и обнял его.

Оба с промежутком в сутки на этой неделе встречались в Белом доме с Дональдом Трампом, но если Стармера там приняли дружелюбно, то встреча с Зеленским окончилась скандалом.

Зеленский ничего не ответил присутствовавшим журналистам, которые громко кричали ему: "Каково ваше послание Дональду Трампу?" и "Можно ли еще спасти сделку?"

На трансляции из резиденции премьер-министра Кир Стармер тепло приветствовал Владимира Зеленского и повторил в очередной раз, что Великобритания будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" — стандартная формулировка западных политиков в последние три года, но новая администрация в США ею больше не пользуется.

Стармер также обратил внимание, что прохожие приветствовали кортеж украинского президента.

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