Стармер заявил, что Великобритания будет с Украиной "столько, сколько потребуется" (ДОПОЛНЕНО)

Премьер-министр Кир Стармер встретил президента Украины у своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, и обнял его.

Оба с промежутком в сутки на этой неделе встречались в Белом доме с Дональдом Трампом, но если Стармера там приняли дружелюбно, то встреча с Зеленским окончилась скандалом.

Зеленский ничего не ответил присутствовавшим журналистам, которые громко кричали ему: "Каково ваше послание Дональду Трампу?" и "Можно ли еще спасти сделку?"

На трансляции из резиденции премьер-министра Кир Стармер тепло приветствовал Владимира Зеленского и повторил в очередной раз, что Великобритания будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" — стандартная формулировка западных политиков в последние три года, но новая администрация в США ею больше не пользуется.

Стармер также обратил внимание, что прохожие приветствовали кортеж украинского президента.

Как передает с Даунинг-стрит агентство PA, Кир Стармер и Владимир Зеленский вышли из резиденции. Стармер похлопал Зеленского по спине, проводил до машины Range Rover, обнял и затем помахал рукой на прощание.

Присутствовавшие журналисты кричали лидерам двух стран вопросы, но ни тот ни другой не стали на них отвечать.

Великобритания и Украина подписали соглашение о предоставлении кредита в 2,26 млрд фунтов стерлингов (около 2,84 млрд долларов). Минфин Украины объявил об этом вскоре после встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Кира Стармера.

Указывается, что кредит будет погашаться за счет будущих доходов от замороженных российских активов, а использоваться он будет на финансирование закупок оборонных материалов, сообщает украинское ведомство.

Кредит является знаком "нашей непоколебимой и продолжающейся поддержки украинского народа", цитирует AFP британское заявление.

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