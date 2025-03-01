Виктор Орбан требует "прямых переговоров" ЕС и России о прекращении огня в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо председателю Европейского совета Антониу Коште, в котором требует прямых переговоров ЕС и России о прекращении огня в Украине.

Орбан предложил также блокировать принятие выводов Европейского совета по Украине.

Об этом сообщил в соцсети Х (Twitter) венгерский журналист Саболч Паньи, сообщает РБК-Украина.

Венгерский журналист Сабольч Паньи опубликовал на своей странице письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, адресованное председателю Европейского совета Антониу Коште, в котором венгерский премьер выражает свою позицию относительно будущих решений Европейского Союза по Украине.

Орбан в письме, подготовленном в контексте предстоящего Европейского совета, запланированного на 6 марта, заявил о стратегических разногласиях в подходах к поддержке Украины.

"Пока лидеры ЕС сплачиваются вокруг Зеленского, я получил это свежее письмо от Виктора Орбана, в котором он угрожает помешать единству ЕС в поддержку Украины", - отметил Паньи, добавив, что Венгрия становится "троянским конем" для Трампа, как раньше была таковым для Китая и России.

В письме Орбан заявляет, что после обсуждения первого проекта выводов, распространенных 27 февраля, стало понятно, что существуют стратегические различия между Венгрией и остальными членами ЕС, которые "невозможно преодолеть".

Он настаивает на том, что Европейский Союз, по примеру США, должен начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня и устойчивого мира в Украине.

"Этот подход непримирим с тем, который отражен в проекте выводов. Поэтому я предлагаю не пытаться принять письменные выводы по Украине на специальном заседании Европейского совета", - пишет Орбан, предлагая вместо этого поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН 2774 (2025), принятую в феврале этого года.

Он подчеркивает, что попытка Европейского совета принять письменные выводы по Украине может привести к образу разделенного ЕС.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз на данный момент является "немыслимым". Он считает, что это может иметь разрушительное влияние на экономику Венгрии.

Во время обсуждения вопроса интеграции Украины на саммите ЕС, который состоится на следующей неделе, Орбан выразил свое категорическое несогласие с этим. Он подчеркнул, что вступление Украины в ЕС "немыслимо здесь и сейчас".

Премьер добавил, что пока не видит никаких аргументов, которые бы оправдывали этот шаг с точки зрения интересов Венгрии. В то же время он отметил, что не может гарантировать, что его позиция не изменится в будущем.

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