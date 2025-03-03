Армия РФ ударила по полигону ВСУ в Днепропетровской области. По данным "Украинской правды", погибли десятки военных

Вооруженные силы РФ 1 марта нанесли ракетный удар по полигону Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области, в результате чего погибли и получили ранения военнослужащие одного из подразделений Сухопутных войск ВСУ. Об этом говорится в заявлении Сухопутных войск, опубликованном 3 марта в Facebook.

Сколько человек погибли и получили ранения в результате российского удара, официально не раскрывается. "Украинская правда" сообщила, что, по информации источников, "речь идет о нескольких десятках погибших и до сотни раненых". В одной из больниц Днепропетровской области находится "большое количество" военных, раненых в результате удара, пишет "Суспiльне", ссылаясь на источники.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый заявил, что проводится расследование, назначена независимая проверка с участием военной контрразведки. "Каждый, кто принимал решения в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, — все понесут ответственность", — сказал Драпатый.

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая, а также украинские военные блогеры утверждали, что российские войска нанесли удар по полигону в Днепропетровской области "во время построения". Драпатый прямо это не подтверждал, но заявил, что будет добиваться "строжайшего наказания" для тех, "кто "затягивает" военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью".

Министерство обороны РФ вечером 1 марта опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором, как утверждается, показан ракетный удар из комплекса "Искандер-М" по военному полигону "Новомосковский" возле села Черкасское в Днепропетровской области, где находились военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ.

Судя по геолокации видео, это действительно полигон у села Черкасское. На записи видно, что на полигоне стоит много палаток, как минимум из одной из них непосредственно перед ударом выбегают военные. На записи показаны несколько взрывов, похожих на детонацию суббоеприпасов кассетных боеголовок ракет комплекса "Искандер".

В Минобороны РФ утверждали, что в результате удара погибли до 150 военных, "в том числе до 30 иностранных инструкторов". Независимых подтверждений российской оценке потерь нет.

Украинский военный специалист по беспилотным системам Сергей "Флэш" Бескрестнов, комментируя случившееся, написал в Telegram-канале, что российский беспилотник "Орлан", пролетевший над полигоном перед ударом, "не вызвал у ответственных лиц нужных мер безопасности". Украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко заявил, что российский разведывательный дрон не сбили, "потому что до сих пор не действует полноценная система" защиты от беспилотников.

Бескрестнов утверждает, что 28 февраля российские войска нанесли аналогичный удар по Запорожской области. Он не привел никаких подробностей.

Государственное бюро расследований Украины сообщило, что "по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского ракетного удара по полигону в Днепропетровской области" проводится расследование по статье о халатном отношении к военной службе (часть 4 статьи 425 УК Украины). Кроме того, идет расследование по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (часть 3 статьи 110 УК Украины), рассказали журналистам "Суспiльне" в прокуратуре.

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