В Мангейме автомобиль въехал в толпу. По меньшей мере один человек погиб

В Мангейме на западе Германии автомобиль въехал в толпу в центре города. Об этом пишут Mannheimer Morgen и другие местные СМИ, а также агентство dpa.

По данным Bild, автомобиль (предположительно, внедорожник) врезался в людей в пешеходной зоне у торгового центра. Таблоид утверждает, что погибли два человека, еще 25 получили ранения.

Полиция оцепила район вокруг места происшествия и попросила местных жителей воздержаться от поездок в центр города. На выездах из Мангейма замечены усиленные полицейские наряды, над городом кружит вертолет.

Остается неизвестным, был ли наезд спланированной атакой или несчастным случаем.

Если подтвердится, что инцидент был умышленным нападением, он станет третьим подобным происшествием в Германии за последние недели. В конце декабря шесть человек погибли в результате наезда на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге. В феврале автомобиль протаранил демонстрацию профсоюза в Мюнхене, тогда погибли женщина и ребенок.

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