В Швеции расследуют диверсию на острове Готланд

Полиция Швеции расследует дело о диверсии против системы водоснабжения острова Готланд в Балтийском море. Об этом сообщили агентства Reuters и AFP.
По словам шведских правоохранительных органов, неизвестные намеренно отключили электрокабель к насосу, который снабжает водой жителей Готланда. Всего там проживают более 60 000 человек. Насос поставляет воду большей части из них, рассказали местные власти газете Aftonbladet.
Возможная диверсия произошла около 17:30 в воскресенье. "На место происшествия был отправлен техник, который обнаружил, что кто-то открыл электрический шкаф, отсоединил кабель и тем самым отключил питание насоса", — рассказали силовики. Техник снова подключил кабель к 21:30.
Сейчас насос снова работает. Территория вокруг электрошкафа оцеплена для расследования. По данным Aftonbladet, если бы последствия ЧП вовремя не устранили, весь остров мог остаться без воды.