В Швеции расследуют диверсию на острове Готланд

Полиция Швеции расследует дело о диверсии против системы водоснабжения острова Готланд в Балтийском море. Об этом сообщили агентства Reuters и AFP.

По словам шведских правоохранительных органов, неизвестные намеренно отключили электрокабель к насосу, который снабжает водой жителей Готланда. Всего там проживают более 60 000 человек. Насос поставляет воду большей части из них, рассказали местные власти газете Aftonbladet.

Возможная диверсия произошла около 17:30 в воскресенье. "На место происшествия был отправлен техник, который обнаружил, что кто-то открыл электрический шкаф, отсоединил кабель и тем самым отключил питание насоса", — рассказали силовики. Техник снова подключил кабель к 21:30.

Сейчас насос снова работает. Территория вокруг электрошкафа оцеплена для расследования. По данным Aftonbladet, если бы последствия ЧП вовремя не устранили, весь остров мог остаться без воды.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !