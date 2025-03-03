Глава Пентагона приказал приостановить кибератаки против России

Министр обороны США Пит Хегсет приказал приостановить кибератаки против России, сообщают сразу несколько американских СМИ со ссылкой на источники. Детали приказа неизвестны, но журналисты связывают его с нынешними переговорами между Россией и США и стремлением Дональда Трампа добиться перемирия в российско-украинской войне.

О том, что Хегсет приказал приостановить кибератаки против России, последней написала газета New York Times, которая сослалась на три неназванных источника, знакомых с ситуацией.

По данным издания, новые инструкции были выданы киберкомандованию США еще до того, как президент страны Дональд Трамп на глазах журналистов поссорился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Впервые о приказе рассказало издание The Record. В его публикации было сказано, что глава Пентагона выдал соответствующие инструкции начальнику Киберкомандования США генералу Тимоти Хо. Тот, в свою очередь, передал их уходящему операционному директору организации, генерал-майору корпуса морской пехоты Райану Херитеджу.

Детали приказа Хегсета неизвестны.

Но Washington Post со ссылкой на одного действующего и одного бывшего чиновника пишет, что кибератаки приостановлены на время переговоров между США и Россией. Командованию сказали, что новые инструкции будут действовать "в обозримом будущем", заявляют источники The Record.

Источники The Record также рассказали, что Киберкомандование начало составлять "оценку рисков" для Хегсета. Такого рода отчет признает получение приказа, перечисляет текущие миссии, приостановленные в результате решения, и подробно описывает потенциальные угрозы, которые все еще исходят от России.

Пентагон отказался от комментариев. "Для министра обороны Хегсета нет ничего более важного, чем безопасность бойцов во всех операциях, включая операции в киберпространстве", — сказали в ведомстве.

Обычная практика на время деликатных переговоров

Граница между кибератаками и киберзащитой зачастую размыта, отмечает в своей публикации NYT.

Приостановленные кибератаки не настолько агрессивны, чтобы их можно было оценивать как акт войны, пояснили WP чиновники.

К примеру, речь может идти о разоблачении или отключении вредоносных программ, обнаруженных в российских сетях, до того, как их используют против США; блокировке доступа хакеров к серверам, которые они могут готовить для своих атак; или нарушении работы сайта, продвигающего антиамериканскую пропаганду.

Как рассказали NYT и WP бывшие чиновники Пентагона, приказы приостановить военные операции во время деликатных дипломатических переговоров — это обычная практика.

"Я часто наблюдал, как во время каких-либо переговоров с другой страной, в особенности если мы рассматриваем ее как противника, мы останавливаем операции, учения и даже иногда отменяем публичные выступления, — пояснил WP бывший замглавы Киберкомандования США, генерал-лейтенант Чарли Мур. — Это вполне нормально — приостановить любые действия, которые могут в теории нарушить ход переговоров".

переговоры между Россией и США — первые с начала полномасштабной войны в Украине — прошли 18 февраля в Саудовской Аравии. Делегации возглавляли министры иностранных дел обеих стран, Сергей Лавров с российской стороны и Марко Рубио — с американской.

Помимо работы посольств в Москве и Вашингтоне и создании команд для обсуждения возможной мирной сделки в Украине, дипломаты также говорили о подготовке встречи президентов России и США. Однако пока даты переговоров Трампа с Владимиром Путиным нет.

О каких атаках может идти речь

При этом планирование возможных будущих кибератак против России не прекратилось, рассказал WP анонимный бывший чиновник. Кроме того, Национальное агентство безопасности (которым также руководит генерал Хо) продолжит свой кибершпионаж в отношении России, пишет газета.

"Шпионаж не прекращается, потому что надо понимать, обманывают ли они тебя, — пояснил источник издания. — Планирование не прекращается, потому что нужны опции на случай, если переговоры провалятся".

Однако, по его мнению, даже временная приостановка кибератак несет риски для США.

"В чем риск? Мы теряем противника из виду. Если это делается всего на несколько дней или недель, в этом нет ничего страшного; если это на несколько месяцев или навсегда — то это серьезно", — сказал бывший чиновник.

Некоторых специалистов из Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA; ведомство подчиняется Министерству внутренней безопасности США) попросили сфокусироваться на других противниках, а не на России, рассказал WP консультант из частного сектора, знакомый с ситуацией.

В агентстве это отрицают. "CISA по-прежнему привержена предотвращению всех киберугроз критической инфраструктуре США, включая тех, которые исходят от России, — заявила WP пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности Триша Маклолин. — Наша позиция и приоритеты на этом фронте не менялись".

США и европейские страны на протяжении многих лет считают Россию одной из главных стран, представляющих угрозу кибербезопасности.

Например, в сентябре 2024 года США обвинили пятерых офицеров ГРУ в организации кибератак на Украину и страны НАТО, а в декабре того же года полиция Италии обвинила пророссийскую хакерскую группу в атаках на сайты аэропортов Милана и министерства иностранных дел страны.

Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ, британская электронная разведка) предупреждала в декабре 2024 года, что правительство страны недооценивает риск киберугрозы со стороны России и Китая.

Летом хакеры из Qilin — группы, которую связывают с Россией —похитили данные пациентов британской Национальной службы здравоохранения.

Комментируя сообщения о приказе Хегсета, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выразил свое недоумение и отметил, что страны Евросоюза постоянно становятся целями российских кибератак. "Мне сложно понять [почему Хегсет принял такое решение]", — приводит его слова Politico.

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