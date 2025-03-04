Перемирие в Газе под угрозой: Израиль и ХАМАС зашли в тупик при переходе ко второму этапу соглашения

Перспективы второго этапа перемирия в Газе всегда оставались неопределёнными, но теперь, похоже, они рухнули в тот самый момент, когда этот этап должен был начаться.

Существуют опасения, что война вернется на эту опустошенную территорию, усугубляя страдания палестинцев и угрожая жизни оставшихся израильских заложников, удерживаемых ХАМАС.

Израиль, поддерживаемый Соединёнными Штатами, говорит о новой сделке. Израильские власти приостановили поставки гуманитарной помощи в Газу до тех пор, пока ХАМАС не примет ее обновленную версию.

"Вопиющее нарушение", — таков был резкий ответ Каира. Египет и Катар, два арабских посредника в этом процессе наряду с США, также обвинили Израиль, "использующий продовольствие в качестве оружия", в нарушении международного гуманитарного права. По условиям соглашения, ежедневно в Газу должны въезжать 600 грузовиков с жизненно важной гуманитарной помощью.

С критикой выступили и другие арабские государства, а также лидеры гуманитарных организаций.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, прибывший в Каир на экстренный арабский саммит по восстановлению Газы, призвал к "немедленному" возобновлению помощи. Он призвал "все стороны приложить все усилия для предотвращения возобновления военных действий".

В рамках соглашения, вступившего в силу 19 января, на этой неделе Израиль должен вывести свои войска из Филадельфийского коридора на границе Египта и Газы и активизировать переговоры о прекращении войны, возвращении всех оставшихся заложников и освобождении большего числа палестинских заключенных в обмен на них.

Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что американский посланник Стив Уиткофф предложил новый план.

Сам Уиткофф еще не объявил о своем предложении, но Нетаньяху заявил, что первый этап прекращения огня будет продлен еще на 50 дней, чтобы охватить священный для ислама месяц Рамадан и еврейский праздник Песах, а также продолжить переговоры.

По словам Нетаньяху, в обмен на это ХАМАС немедленно освободит половину оставшихся заложников. Израильская сторона утверждает, что 59 человек все еще находятся в плену; предположительно, не более 24 из них живы.

В понедельник ХАМАС осудил этот внезапный сдвиг как "вопиющую попытку [Израиля] уклониться от соглашения и избежать вступления в переговоры на втором этапе". Группировка рассматривает заложников как свой самый важный рычаг давления и приложит все усилия, чтобы удерживать их до тех пор, пока нынешняя конфронтация не закончится на условиях, которые она готова принять.

Днем ранее министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти подчеркнул: "Нет никакой альтернативы добросовестному и полному выполнению всеми сторонами того, что было подписано в январе".

Израильские СМИ опубликовали сообщения о том, что Египет предложил боевикам ХАМАС освободить трех живых заложников и передать останки еще троих в обмен на двухнедельное продление режима прекращения огня и отвод израильских войск из Филадельфийского коридора, а также главной дороги Салах-эд-Дин, пересекающей сектор Газа с севера на юг.

Но арабский дипломат, осведомленный о переговорах, сказал, что они еще не возобновились в Каире, хотя "технические группы ведут постоянные переговоры".

На этом этапе всегда существовал риск возникновения опасного противостояния.

Главной целью премьер-министра Нетаньяху было уничтожить военную мощь и политическую хватку ХАМАС. Тщательно срежиссированные церемонии боевиков и демонстрация силы во время освобождения заложников возмутили израильтян и подчеркнули, что, хотя ХАМАС и стал значительно ослаблен, он все еще достаточно силен в Газе.

Арабские дипломатические источники утверждают, что, хотя ХАМАС признал, что не будет участвовать в управлении Газой после окончания войны, он не будет демонтировать то, что осталось от его власти. Это неприемлемо для Израиля и его самого важного союзника — США.

В воскресенье Совет национальной безопасности США полностью поддержал следующий шаг Израиля. Он возложил вину на ХАМАС, заявив, что группировка "дала понять, что больше не заинтересована в прекращении огня путем переговоров".

В своем видеообращении премьер-министр Нетаньяху назвал президента США Дональда Трампа "самым большим другом, который когда-либо был у Израиля в Белом доме".

Но израильские СМИ утверждают, что Вашингтон также оказывает давление на израильского лидера, чтобы тот не возобновлял боевые действия. Согласно распространенному видению, такое "выкручивание рук" привело к тому, что соглашение о прекращении огня было впервые сорвано ещё до того, как 20 января команда Трампа вошла в Белый дом.

Давление также усиливается со стороны израильтян, которые все больше хотят, чтобы оставшиеся заложники вернулись домой. В воскресенье вечером сотни демонстрантов сломали полицейские заграждения у резиденции премьер-министра в Иерусалиме.

Президент США, которого его сторонники называют "лучшим в мире миротворцем", может вновь определить параметры войны или мира.

Пока же обе стороны готовы возобновить борьбу, взвешивая варианты достижения мира на своих условиях.

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