Bloomberg: Кремль согласился стать посредником в переговорах США и Ирана

Россия согласилась помочь администрации президента США Дональда Трампа в коммуникации с Ираном по вопросам, связанным с ядерной программой Исламской Республики и ее поддержкой антиамериканских сил на Ближнем Востоке. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В феврале Трамп сообщил президенту РФ Владимиру Путину о заинтересованности в такой помощи, а несколько дней спустя высокопоставленные чиновники его администрации обсудили этот вопрос со своими российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии, рассказал собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным.

К моменту публикации Белый дом не ответил на просьбу журналистов о комментарии. Ни Россия, ни Иран не подтверждали информацию о подобном запросе, но и не отвергали ее, указывает Bloomberg.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответ на запрос агентства, что "Россия считает, что Соединенным Штатам и Ирану следует решать все проблемы путем переговоров" и что Москва "готова делать все, что в ее силах, чтобы добиться этого".

В то же время официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, отвечая на вопрос, предлагала ли Россия себя в качестве посредника на переговорах между Тегераном и Вашингтоном, указал, что предлагать свою помощь "естественно" для стран.

"Учитывая важность этих вопросов, вполне возможно, что многие стороны проявят добрую волю и готовность помочь в решении различных проблем, — сказал он 3 марта на пресс-конференции в Тегеране. — С этой точки зрения вполне естественно, что страны предложат помощь, если она потребуется".

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