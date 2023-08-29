Российскому публицисту Аркадию Бабченко, задержанному 30 июля за то, что он бросал яйца в здание посольства РФ в Таллине, выписали штраф в размере 100 евро. Об этом сам Бабченко рассказал в эфире ETV.

"Сегодня мне выписали штраф — 100 евро. Итого все это дело мне обошлось в 140 евро, потому что я купил четыре яйца по 10 евро за штуку", — поделился публицист. Он также пообещал выплатить штраф и не проводить подобные акции в дальнейшем.

В ночь на 30 июля Бабченко задержала эстонская полиция. На публициста завели дело по статье о нарушении общественного порядка, максимальное наказание за такой проступок — штраф в размере 400 евро.

Аркадий Бабченко — бывший военный корреспондент "Московского комсомольца" и "Новой газеты". С 2017 года он живет за пределами России и резко критикует власти РФ. В июне 2018 года в Украине, где тогда проживал журналист, состоялась инсценировка его убийства. Как утверждали в СБУ, это потребовалось, чтобы раскрыть планы спецслужб РФ по покушению на Бабченко.