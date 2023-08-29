Фото: Sputnik/Scanpix/LETA

Вертолет Федеральной службы безопасности РФ потерпел крушение в Челябинской области, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Находившиеся на борту погибли.

Крушение произошло в Сосновском районе российского региона. По словам губернатора Челябинской области Алексея Теслера, находившиеся на земле люди и жилые постройки не пострадали. Он также подтвердил гибель трех членов экипажа.

Как сообщает Baza, вертолет проводил тренировочный полет. Что стало причиной авиакатастрофы, пока что не установлено.

Среди предварительных причин падения вертолета государственное агентство РИА "Новости" называет отказ техники. Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей утверждает, что перед крушением "вертолет закружился на месте и резко пошел вниз".

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram!
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.