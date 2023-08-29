Вертолет Федеральной службы безопасности РФ потерпел крушение в Челябинской области, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Находившиеся на борту погибли.
Крушение произошло в Сосновском районе российского региона. По словам губернатора Челябинской области Алексея Теслера, находившиеся на земле люди и жилые постройки не пострадали. Он также подтвердил гибель трех членов экипажа.
Как сообщает Baza, вертолет проводил тренировочный полет. Что стало причиной авиакатастрофы, пока что не установлено.
Среди предварительных причин падения вертолета государственное агентство РИА "Новости" называет отказ техники. Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей утверждает, что перед крушением "вертолет закружился на месте и резко пошел вниз".