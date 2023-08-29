Вертолет Федеральной службы безопасности РФ потерпел крушение в Челябинской области, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Находившиеся на борту погибли.

Крушение произошло в Сосновском районе российского региона. По словам губернатора Челябинской области Алексея Теслера, находившиеся на земле люди и жилые постройки не пострадали. Он также подтвердил гибель трех членов экипажа.

Как сообщает Baza, вертолет проводил тренировочный полет. Что стало причиной авиакатастрофы, пока что не установлено.