Член муниципального совета немецкого города Баден-Баден, представитель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Мартин Кюне объявил, что оставляет свой пост на фона скандала с нанесением свастики и ругательств на автомобили с украинскими номерами. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Издание пишет, что о своем решении Кюне уведомил мэра Баден-Бадена Дитмара Шпета в письме, отправленном вечером 29 августа. В свою очередь, коллега Кюне по фракции АдГ в муниципальном совете города Александер Арпаши в ночь на 30 августа уточнил, что никаких заявлений по этому поводу в адрес фракции Кюне не делал.

В начале недели прокуратура Баден-Бадена сообщила, что некий член муниципального совета города подозревается в нанесении нацистской символики и ругательств на два автомобиля с украинскими номерами. За это мужчину приговорили к штрафу в размере 50 суточных окладов, однако решение суда еще не вступило в законную силу.

Указывалось, что инциденты произошли в январе и марте текущего года. Имя политика и его партийная принадлежность в сообщении прокуратуры не фигурировали. Однако некоторые местные СМИ предположили, что речь идет именно о Мартине Кюне.