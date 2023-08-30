На побережье Флориды обрушился ураган "Идалия" с порывами ветра до 200 км/ч и штормовыми нагонами (аномальным подъемом уровня воды) на западном побережье.

"Идалия" достигла Флориды, будучи ураганом третьей категории, что, по классификации Национального центра США по слежению за ураганами (NHC), означает, что жители затронутых районов должны быть готовы к разрушениям домов, повреждениям дорог и отсутствию электро- и водоснабжения в течение нескольких дней или даже недель.

В NHC также сообщили, что "катастрофический штормовой нагон" на побережье так называемого "Большого изгиба" Флориды (западное побережье полуострова, начинающееся от залива Апалачи) превысил два метра.

По данным сайта PowerOutage.us, который отслеживает перебои с энергоснабжением, в среду днем во Флориде без света оставались 275 тысяч потребителей, а в штате Джорджия, куда проследовала несколько ослабевшая "Идалия" — около 50 тысяч.

"Это — очень мощный ураган, — сказал губернатор Флориды и один из кандидатов на праймериз от Республиканской партии Рон Десантис, — и если вы в него попали, то переждите в безопасном месте, пока он не пройдет".

Он также добавил, что поисково-спасательные работы начнутся, как только позволят погодные условия.

Национальная метеорологическая служба в столице Флориды, Талахасси, назвала ураган "беспрецедентным событием".

"За всю историю наблюдений через залив Апалачи не проходило ни одного сильного урагана. Если вы пытаетесь сравнить этот ураган с другими, не сравнивайте. Такого еще никто не видел".

Добравшись до штата Джорджия, ураган "Идалия" ослабил силу и перешел во вторую категорию, хотя по-прежнему представляет опасность.

По данным сервиса FlightAware, авиакомпаниям США пришлось отменить более 900 рейсов: Southwest Airlines отменила более 200 рейсов, а Delta и American Airlines — 148 и 98 рейсов соответственно. Примерно столько же рейсов было задержано.

Полиция Тампы, третьего по величине города Флориды, заявила, что оценивает ущерб от наводнения, вызванного ураганом, но до окончательной оценки ситуации пока еще очень далеко.

Власти города призывают граждан не пытаться проехать на машине по затопленным улицам.

"Вот почему не надо ездить по затопленным улицам: даже несколько дюймов воды могут привести к тому, что вы потеряете контроль, а соленая вода может повредить двигатель", — написали они в соцсетях.

Как сообщается, в зоне урагана во временных убежищах размещено около 4500 человек.