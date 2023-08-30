Военный корреспондент Bild Юлиан Репке опубликовал в сети микроблогов X (бывший Twitter) спутниковые снимки, подтвержденные геолокацией, и указал, что ВСУ прорвались за обширную сеть фортификационных сооружений на левобережье Днепра, состоящую из нескольких рубежей обороны — бетонных заграждений, траншей, минных полей, колючей проволоки и огневых позиций. По его данным, украинские войска приближаются к селу Вербовое Запорожской области. "Тем самым "зубы дракона" сдерживали украинских солдат около 24 часов", — написал Репке.
Генштаб ВСУ заявил об успехах наступления в Запорожской области
В тот же день Генштаб ВСУ заявил об успешном контрнаступлении в Запорожской области. "В направлениях Новоданиловка — Новопрокоповка и Малая Токмачка — Вербовое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы", — указывается в Facebook.
Возводившиеся несколько месяцев фортификационные укрепления на левобережье Днепра, куда российские силы отступили после освобождения украинской армией Херсона, предназначены для обороны захваченной РФ части Херсонской области, а также аннексированного полуострова Крым. Информация о "линии Суровикина" протяженностью 120 км появилась в СМИ в ноябре прошлого года.