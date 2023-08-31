Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель предложил министрам обороны стран ЕС в ближайшие месяцы обучить в дополнение к прежним планам еще 10 тысяч украинских солдат.

Жозеп Боррель сказал в среду после неформальной встречи министров обороны ЕС, что программа EU Military Assistance Mission, по которой страны ЕС должны были к новому году обучить 30 тысяч украинских военных, будет выполнена уже к концу октября. Сейчас обучение прошли уже 25 тысяч украинцев.

"Вы знаете, я всегда говорю, что нам нужно делать больше и быстрее […] Я и сейчас думаю, что нам нужно делать больше и быстрее, и я предложил министрам повысить задачу этой миссии до 40 тысяч обученных украинских солдат в ближайшие месяцы", — цитирует Борреля пресс-служба его ведомства.

"Важно также подумать об изменяющихся потребностях украинской армии и работать не только над количеством, но и над качеством. Украинцам требуется более специализированное обучения для групп меньшего размера и для командного состава", — добавил глава внешнеполитической службы Евросоюза.