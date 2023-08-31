"Русский добровольческий корпус" (РДК), воюющий на стороне Украины, взял на себя ответственность за атаку на военный аэродром в Курской области. "Без помех снова пройдя дырявую границу, в ночь на 27 августа мы ударили беспилотниками по военному объекту", — говорится в распространенном РДК заявлении.

"Максимально успешная атака", сообщили в РДК, была проведена совместно с военной контрразведкой СБУ.

РДК утверждает, что здание в Курске, куда, по заявлению властей региона попал беспилотник, на самом деле было повреждено российской ПВО, "которая прикрывала самолеты".

Сколько самолетов были повреждены в результате атаки на аэродром, РДК не уточняет, заявляя лишь, что "уничтожены все намеченные цели".

Губернатор Курской области утром 27 августа сообщил о попадании беспилотника в многоквартирный дом в Курске на улице Карла Маркса, в результате которого здание получило повреждения, люди не пострадали.

Через несколько часов после этого источник "РБК-Украина" в СБУ сообщил о налете дронов на аэродром в Курской области. Дроны-камикадзе, заявил он, в ночь на 27 августа "отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29". Также, заявил собеседник издания, поражены радары комплекса С-300 и два ЗРК "Панцирь". Участие РДК в атаке на аэродром источник не упоминал.