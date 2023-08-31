В Краматорском районе Донецкой области при выполнении боевого задания столкнулись два украинских вертолета Ми-8, сообщил официальный представитель Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш в комментарии изданию "РБК-Украина".

"Да, действительно, произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8. Они находились на боевом задании. Во время выполнения задания в воздухе был вражеский истребитель Су-35", — сказал Евлаш.

Точные причины случившегося неизвестны. По предварительным данным, погибли шесть человек, их имена не разглашаются. Известно лишь, что военные служили в 18-й отдельной бригаде армейской авиации имени Сикорского, рассказал "Суспильне" спикер подразделения Евгений Ракита. По его словам, погибшие имели офицерские звания.

Накануне о столкновении вертолетов сообщила со ссылкой на собственные источники газета "Украинская правда". По данным издания, катастрофа произошла во вторник, 29 августа. Начато расследование по статье УК о нарушении правил полетов или подготовки к ним.