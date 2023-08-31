Экс-президент США Дональд Трамп не признал себя виновным по делу о попытке сфальсифицировать результаты выборов в штате Джорджия. Объявление было официально предъявлено в суде, на который обвиняемый не явился.

Закон штата позволяет обвиняемым по уголовным делам отказаться от личной явки, подав официальное заявление о своей виновности или невиновности.

Это уже четвертое уголовное дело в отношении бывшего президента. В данном случае ему предъявлено обвинение в политическом подкупе и попытке фальсифицировать результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии. Всего против экс-президента США выдвинуто 91 обвинение в рамках четырех открытых против него уголовных дел, и все эти обвинения он отвергает.

Вместе с Трампом по делу в Джорджии обвиняются еще 18 человек. На прошлой неделе он формально сдался в тюрьму округа Фултон в столице штата Атланте, однако пробыл там всего 20 минут. Его тут же отпустили, поскольку ранее суд принял решение оставить его на свободе до суда под залог в 200 тысяч долларов. Тем не менее, его успели зарегистрировать в качестве заключенного номер P01135809, взяли отпечатки пальцев и сфотографировали.

Таким образом, Дональд Трамп стал первым среди бывших и действующих президентов Соединенных Штатов, обвиняемым по уголовным делам, а опубликованная на прошлой неделе фотография — первым в истории официальным тюремным фото президента США.

Трамп неоднократно отрицал какие-либо правонарушения, называя это дело политически мотивированным.

В судебном документе, поданном в четверг, Трамп заявил, что "полностью понимает" характер предъявленных ему обвинений и то, что он имеет право предстать перед судом.

"Понимая свои права, я настоящим свободно и добровольно отказываюсь от своего права присутствовать при предъявлении мне обвинения по обвинительному заключению и от права на то, чтобы оно было зачитано мне на открытом судебном заседании", — говорится в подписанном им документе.

По всем опросам Дональд Трамп уверенно лидирует в борьбе за номинацию кандидатом в президенты от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года. Когда ему предъявлялись обвинения по трем другим уголовным делам в Нью-Йорке, Майами и Вашингтоне, он присутствовал на суде лично.

При этом округ Фултон в Джорджии — единственная юрисдикция из всех, где Трампу предъявлялись официальные обвинения, в которой обвиняемые по закону имеют право не являться в суд.

Брайан Тевис, адвокат из Атланты, который представляет обвиняемого вместе с Трампом Руди Джулиани, сказал в интервью CBS, что "в 99% случаев" обвиняемые, которым предоставляется такая возможность, предпочитают не являться на официальное предъявление обвинений.

Ранее на этой неделе трое других обвиняемых по этому делу не признали себя виновными, в том числе бывшие адвокаты Трампа Рэй Столлингс Смит и Сидни Пауэлл, а также Тревиан Кутти — известная американская лоббистка, обвиняемая в попытке повлиять на показания сотрудника избирательной комиссии.

Всем 19 обвиняемым по этому делу, включая самого Трампа, предъявлено обвинение в нарушении "Закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях" (английская аббревиатура RICO), который был принят в 1970 году для борьбы с организованной преступностью.

На федеральном уровне этот закон используют, чтобы помочь прокурорам доказать преступления не только тех, кто непосредственно совершал их, но и тех, кто отдавал приказы или их организовывал.

Окружной прокурор округа Фултон, демократ Фани Уиллис неоднократно становилась объектом жесткой критики со стороны представителей Республиканской партии и сторонников Трампа, которые осуждали ее решение предъявить бывшему президенту обвинение по этому делу.

Ранее в августе сенатор штата Джорджия Колтон Мур направил письмо губернатору Джорджии Брайану Кемпу, также республиканцу, с призывом созвать специальную сессию по импичменту Фани Уиллис.

На пресс-конференции в четверг Кемп заявил, что на данный момент ему никто не предъявил никаких доказательств того, что подобный шаг был бы оправдан.