Президент Украины Владимир Зеленский в интервью португальскому общественному телевидению RTP заявил, что будет баллотироваться в президенты, если выборы пройдут в 2024 году во время войны.

"В 2024 году, если будет продолжаться война, если выборы будут проводиться, я никогда в своей жизни не брошу свое государство. Потому что я являюсь гарантом Конституции, я ее защищаю в любом случае", — сказал он.

Перед выборами 2019 года Зеленский обещал, что не пойдет на второй срок.

По Конституции очередные парламентские выборы должны были состояться в Украине осенью 2023 года, а президентские — в марте 2024 года, однако законодательство и Конституция Украины запрещают проводить выборы в условиях военного положения.

Западные союзники Украины неоднократно намекали, что хотели бы проведения выборов, несмотря на войну.

23 августа сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм заявил, что выборы в Украине должны состояться. По его мнению, "свободные и честные выборы, даже во время нападения" на Украину, могут продемонстрировать, изменилась ли страна в плане коррупции.

Зеленский в недавнем интервью говорил, что для проведения выборов необходимо прежде всего внести изменения в законодательство, также потребуется дополнительное финансирование.