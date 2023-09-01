Прокуратура Литвы сообщила о прекращении возобновленного в июне досудебного расследования по факту возможных сексуальных преступлений, совершенных священником Кястутисом Паликшей в отношении несовершеннолетнего. Это решение было принято после того, как было установлено, что не было совершено никаких действий с признаками преступления или уголовного проступка — все было по согласию.

Как сообщила в пятницу Генеральная прокуратура, прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры, исследовав данные, собранные в ходе возобновленного досудебного расследования, и показания свидетелей, принял решение о прекращении досудебного расследования по делу о предполагаемых преступлениях сексуального характера, совершенных Паликшей против несовершеннолетнего лица в период с 2018 по 2020 гг.

"Такое решение было принято после того, как было установлено, что не было совершено никакого деяния с признаками преступления или уголовного проступка", — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

По данным прокуратуры, в ходе расследования в целях выявления возможных преступных деяний и проведения подробного и беспристрастного расследования всех обстоятельств дела был допрошен предположительно потерпевший молодой человек, другие свидетели, которые могли предоставить следствию существенную информацию, а также был проведен ряд дополнительных следственных мероприятий.

В постановлении о прекращении досудебного расследования указано, что были произведены все возможные процессуальные действия по делу, приняты все возможные процессуальные меры для сбора данных, имеющих значение для расследования и выяснения всех обстоятельств дела, однако полученные в ходе расследования данные не позволяют делать категоричных и бесспорных выводов о совершении сексуальных преступлений против лица.