Еврокомиссия одобрила адаптированную вакцину против COVID, разработанную компанией BioNTech-Pfizer, сообщает Euronews.

Готовясь к очередному всплеску заболевания в ближайшие месяцы, Еврокомиссия дала зеленый свет новой версии вакцины против COVID-19 — Comirnaty XBB.1.5. Ее разработала компания BioNTech-Pfizer для реагирования на новые варианты вируса.

В коммюнике, опубликованном Бресселем, говорится, что это третья адаптация вакцины, знаменующая собой еще одну важную веху в борьбе с болезнью. Она разрешена для взрослых, детей и младенцев старше шести месяцев.