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Киевский суд решил отправить одного из самых известных олигархов Украины Игоря Коломойского под арест на два месяца с альтернативой в виде освобождения под залог в размере более чем полмиллиарда гривен (примерно 13,5 млн долларов США).

Как сообщают украинские агентства, Шевченковский районный суд Киева также предписал Коломойскому сдать все документы и запретил ему контактировать со свидетелями.

Обжаловать решение суда Коломойский может в течение пяти дней.

СБУ подозревает миллиардера Игоря Коломойского в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Как утверждает следствие, он в течение 2013–2020 годов "отмыл" и вывел за границу более полумиллиарда гривен.

Сам Коломойский обвинения отвергает.

Президент Украины Владимир Зеленский в ежевечернем видеообращении в субботу завуалированно упомянул о деле Коломойского, сказав, что новая Украина после победы в войне будет построена без "тех, кто грабил Украину и ставил себя выше, чем закон и какие-либо правила". и что он благодарен правоохранительным органам "за решимость довести до справедливого результата каждое из дел, которые тормозились десятилетиями".

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