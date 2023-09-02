Киевский суд решил отправить одного из самых известных олигархов Украины Игоря Коломойского под арест на два месяца с альтернативой в виде освобождения под залог в размере более чем полмиллиарда гривен (примерно 13,5 млн долларов США).

Как сообщают украинские агентства, Шевченковский районный суд Киева также предписал Коломойскому сдать все документы и запретил ему контактировать со свидетелями.

Обжаловать решение суда Коломойский может в течение пяти дней.

СБУ подозревает миллиардера Игоря Коломойского в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Как утверждает следствие, он в течение 2013–2020 годов "отмыл" и вывел за границу более полумиллиарда гривен.

Сам Коломойский обвинения отвергает.