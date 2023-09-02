Как сообщают украинские агентства, Шевченковский районный суд Киева также предписал Коломойскому сдать все документы и запретил ему контактировать со свидетелями.
Обжаловать решение суда Коломойский может в течение пяти дней.
СБУ подозревает миллиардера Игоря Коломойского в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Как утверждает следствие, он в течение 2013–2020 годов "отмыл" и вывел за границу более полумиллиарда гривен.
Сам Коломойский обвинения отвергает.
Президент Украины Владимир Зеленский в ежевечернем видеообращении в субботу завуалированно упомянул о деле Коломойского, сказав, что новая Украина после победы в войне будет построена без "тех, кто грабил Украину и ставил себя выше, чем закон и какие-либо правила". и что он благодарен правоохранительным органам "за решимость довести до справедливого результата каждое из дел, которые тормозились десятилетиями".