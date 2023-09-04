Россия существует и будет существовать, и при создании архитектуры безопасности в Европе нужно учитывать в том числе и ее интересы, считает Катрин Колонна.

Новая система безопасности в Европе должна быть создана с учетом интересов всех стран, в том числе и России. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью газете Le Monde, опубликованном в воскресенье, 3 сентября.

"Я понимаю, что ситуация, в которой оказалась Украина, заставляет ее крайне негативно относиться к России. Мы негативно относимся не к России, а к ее поведению, к российской агрессии, которая должна быть побеждена ради Украины и ради мира и безопасности во всем мире", — сказала Колонна.

Глава МИД подчеркнула, что "Россия существует и продолжит существовать". "Действительность, история и география показывают, что значительная часть страны находится на европейском континенте. Нам придется вместе с Россией найти способ восстановить прочную архитектуру безопасности, учитывающую интересы всех в сфере обеспечения стабильности", — сказала она.