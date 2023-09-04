"4 сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены 4 быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут", — говорится в сообщении.
Украинская сторона эти заявления пока не комментировала.
В конце августа российское военное ведомство заявляло о потоплении украинского быстроходного катера Willard Sea Force у острова Змеиный, однако в Киеве тогда заявили, что подобного инцидента не было, потерь среди личного состава также не зафиксировано.
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