Минобороны России заявило, что минувшей ночью потопило в акватории Черного моря четыре украинских быстроходных катера, которые направлялись в сторону аннексированного Крыма.

"4 сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены 4 быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут", — говорится в сообщении.

Украинская сторона эти заявления пока не комментировала.