Во многих регионах Испании в понедельник, 4 сентября, продолжаются сильные ливни, власти предупреждают об угрозе наводнений. В настоящее время королевство находится в изолированной области низкого давления, что привело "во всей стране, за исключением Канарских островов, к продолжительным и повсеместным, в отдельных регионах сильным и очень сильным осадкам, сопровождаемым штормовым ветром", сообщила испанская метеорологическая служба Aemet.

Высший уровень опасности из-за продолжающихся со 2 сентября сильных штормов с ливнями объявлен для Мадрида, а также для районов Андалусии и Кастилии-Ла-Манчи. В свою очередь министерство внутренних дел Испании выпустило предупреждение об угрозе природных катастроф на большей части страны. Несмотря на большое число возвращающихся из отпусков в конце школьных каникул, Главное управление дорожного движения (DGT) 3 сентября призвало граждан "не ездить на автомобилях и оставаться дома, поскольку многие дороги полностью находятся под водой".

В нескольких городах власти призвали жителей не выходить на улицу из-за угрозы наводнений. Спасательные службы рекомендуют при этом находиться на верхних этажах домов. В Альканаре с 10-тысячным населением, расположенном на северо-востоке Испании, власти запретили покидать дома в связи с риском сильного наводнения. За последние 24 часа в городе зафиксированы сильнейшие ливни, количество осадков составило 215 литров на квадратный метр. Кроме того, приостановлено железнодорожное сообщение между Валенсией и Барселоной, а также на ряде других участков, сообщила железнодорожная компания Renfe.

В субботу в Сарагосе погибли двое мужчин в возрасте 31 и 34 лет во время похода в ущелье в составе группы. По словам их спутников, они сорвались в поток воды и утонули. Ожидается, что 4 сентября центр области низкого давления переместится на запад Испании, сообщает Aemet.