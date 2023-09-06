Жертвами российского обстрела стали не менее 16 жителей города Константиновка в Донецкой области, сообщают "Радио Свобода" со ссылкой на собственного корреспондента и "Громадське" со ссылкой на Донецкую областную администрацию.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что число раненых достигло 28 человек. Донецкая областная прокуратура сообщает о 31 пострадавшем. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, среди погибших есть один ребенок.

Информация о типе вооружений, использованных при обстреле, уточняется.

Украинские власти возложили ответственность за атаку на российских военных. Президент страны Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях видео, на котором запечатлен момент попадания ракеты. "Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти. Мои соболезнования всем, кто потерял родных!", — написал глава государства в Telegram.



Российские официальные лица пока что не комментировали удар по Константиновке.

Константиновка — город в северной части Донецкой области в 60 км от Донецка. В 2014 году контроль над ним ненадолго захватили сепаратисты, однако вскоре город был освобожден украинскими войсками.

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