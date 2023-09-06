С июля этого года Сербия, ставшая после начала войны одним из центров российской эмиграции, признала "угрозой национальной безопасности" как минимум трех россиян. Им предписали покинуть страну или аннулировали вид на жительство. Русская служба Би-би-си рассказывает, как пророссийские настроения в Сербии могли повлиять на возможность находиться в стране несогласным с войной против Украины.

С началом войны в Украине Сербия, кандидат в ЕС, стала новым домом для десятков тысяч россиян, решивших покинуть свою страну. По данным МВД Сербии, в период с февраля 2022 года по апрель 2023 года в страну въехало более 370 тыс. россиян. По состоянию на май сербский ВНЖ имели более 30 тыс.

Сербия — одна из наиболее комфортных стран для эмиграции для граждан России: они имеют право на безвизовый въезд, могут оставаться в стране до 30 дней, затем сделав так называемый визаран (выезд в соседние страны для формального пересечения границы) или получив долгосрочную визу (для учебных или рабочих целей).

Хотя Сербия не присоединилась к западным санкциям против России, в Белграде уже полтора года регулярно проходят антивоенные протесты, концерты и другие мероприятия, где собираются деньги на помощь Украине.

Тем не менее за последние несколько месяцев власти Сербии признали "угрозой национальной безопасности" как минимум трех россиян — политических активистов Петра Никитина и Владимира Волохонского, а также предпринимателя Евгения Иржанского. Их объединяет организация массовых мероприятий — антивоенных митингов или концертов, участники которых выступают против российского вторжения в Украину.

Никитин проживает в Сербии с 2016 года и кроме российского гражданства имеет гражданство Нидерландов. Его дети — граждане Сербии. Волхонский и Иржанский переехали в страну весной 2022 года, получив временный вид на жительство — в Сербии это "привремени боравак".

Сейчас они пытаются оспорить решения сербских властей о своем выдворении.

Аннулирование ВНЖ после допросов

До переезда в Сербию Евгений Иржанский жил в Испании и работал в российско-украинской компании. После начала войны компания релоцировалась в Белград, предложив Евгению одну из руководящих позиций.

В Белграде Евгений решил уволиться и открыть свой бизнес. Он основал консалтинговую компанию и начал работать с европейским бизнесом в сфере продаж и маркетинга. Временный вид на жительство он получил тогда же как индивидуальный предприниматель.

Другим направлением его компании стала организация мероприятий. По ее приглашению в сербских городах проходили выступления музыкантов и общественных деятелей, придерживающихся антивоенной позиции: групп Anacondaz, "Каста", "Ляпис Трубецкой", поэтов и писателей Виктора Шендеровича (признан "иноагентом" российскими властями), Дмитрия Быкова (также признан "иноагентом"), Веры Полозковой и других.

Для приглашенных гостей компания предоставляла услуги по безопасности. Так, для Дмитрия Быкова, который выступал в Белграде в январе, нанимали охранников. "У нас не было уверенности: может быть, весь зал выкупили активисты или пропутинские сербы. Мы не знали, поэтому на всякий случай подстраховались", — объясняет Иржанский.

В апреле во время литературного вечера Виктора Шендеровича Евгений заметил в зале нескольких человек со смартфонами. "Они снимали весь концерт, это очень странная ситуация, — рассказывает Иржанский. — И лица незапоминающиеся, как часто бывает с людьми из органов. Взгляду не за что зацепиться, такого человека не узнать в следующий раз".

В начале июня по белградскому адресу, где прописан Иржанский, пришел сотрудник полиции. Евгению выдали предписание о необходимости прийти на допрос в МВД Сербии.

В течение нескольких часов сотрудники в присутствии переводчика задавали ему множество вопросов. Их интересовали как факты его биографии — сведения о родителях, местах учебы и работы, так и то, что касается его политической позиции и жизни в Сербии.

Иржанского спрашивали о его контактах с сотрудниками посольства России в Сербии и Русского дома в Белграде (представительство Россотрудничества), о его отношении к Владимиру Путину и Алексею Навальному. Через несколько недель после допроса ему продлили ВНЖ на год.

В конце августа Евгения вызвали на еще одно собеседование в управление МВД по работе с иностранцами. Ему объяснили, что это стандартная процедура для тех, кто имеет ВНЖ по ИП — так проверяют активность компании. По словам Евгения, все вопросы на собеседовании касались только его бизнеса.

"После сотрудник ушел, а вернувшись, сказал, что мой ВНЖ аннулирован, и попросил подписать бумагу с решением о выдворении меня из Сербии, — рассказывает Иржанский. — В паспорте осталась вклейка боравак, на следующей странице — штамп о вручении мне решения покинуть Сербию до 4 сентября с запретом въезда на год". Боровак жены Евгения Элизабет также был аннулирован.

Иржанскому не объяснили причины. В решении МВД говорится о том, что он признан угрозой национальной безопасности Сербии. "Возможно, дело в моей антивоенной позиции и работе с теми музыкантами, которые неугодны в России", — полагает он.

Би-би-си направила запрос в МВД Сербии. Власти Сербии не комментировали ситуации.

Политические мотивы для признания "угрозой национальной безопасности"

В местах проведения мероприятий, организованных Евгением, активисты некоммерческого антивоенного "Российского демократического общества" (РДО) раздавали листовки, собирая деньги на помощь украинским беженцам.

Эта организация называет себя "голосом русской диаспоры" в Сербии. Антивоенные акции, проводимые РДО, собирали до тысячи человек. На одной из самых массовых — шествии россиян в Белграде против войны, прошедшем в конце декабря — было собрано более 6 тыс. евро. Эти деньги РДО потратила на покупку электрогенераторов для Украины.

Один из учредителей РДО Петр Никитин рассказывает, что организаторы чувствовали себя свободно. "Никакого беспокойства по поводу участия в протестах у нас не было. И когда собирали акции, мы объясняли людям, что не стоит волноваться. Это не Россия, здесь полиция вас защищает", — говорит он.

В течение последних месяцев учредители РДО также столкнулись с препятствиями для нахождения в Сербии.

В середине июля Петру Никитину — гражданину России и Нидерландов, живущему в Сербии семь лет, — запретили въезд в страну. В аэропорту Белграда ему вручили постановление МВД о запрете на пересечение границы. Никитин обратился к адвокату, подготовившему жалобу. Ожидая решения по апелляции, Никитин провел в транзитной зоне аэропорта более 24 часов — в итоге ему разрешили въезд.

Спустя две недели после этого инцидента другой учредитель РДО — петербургский муниципальный депутат Владимир Волохонский, переехавший в Белград вскоре после начала войны — получил отказ в продлении ВНЖ.

"Единственное разумное объяснение происходящего — это наша деятельность", — считает Никитин.

Учредители РДО, как и Евгений Иржанский, пытаются оспорить решения сербского МВД.

Иржанский подал апелляцию на отмену предписания о выезде для него и жены. Решение будет вынесено в течение нескольких месяцев, на время рассмотрения они могут оставаться в Сербии.

Никитин сейчас также находится в Сербии. МВД отклонило его апелляцию, и сейчас он готовит административное заявление для подачи в суд.

Волхонский остается в Сербии, ожидая решения после подачи апелляции в МВД. Этот статус не дает ему права на работу на территории Сербии. "Во избежание рисков мы с работодателем были вынуждены прекратить сотрудничество", — рассказывает он.

На основании чего именно они получили статус "угрозы национальной безопасности", им не разъяснили.

Как решение Сербии о депортации россиян соотносится с правовыми нормами ЕС?

Все три кейса объединяет тот факт, что МВД Сербии не предоставило адекватного объяснения своего решения ни по одному из них, отмечает юрист Белградского центра по правам человека Петар Видосавлевич.

У заявителей есть возможность обжаловать отсутствие мотивов решения, но не оспаривать его причины, говорит он.

Он отмечает, что конституция Сербии, как и Европейская конвенция по правам человека, гарантирует право на подачу жалобы. Но это лишь возможность, которая не гарантирует результат, отмечает Видосавлевич.

С 2003 года Сербия является членом Совета Европы, и для нее действуют Европейская конвенция по правам человека и Женевская конвенция.

Согласно Женевской конвенции, активисты являются беженцами на основании того, что они опасаются преследований из-за политических убеждений, отмечает старший научный сотрудник Центра прав человека Гентского университета и кандидат юридических наук Йельской школы права Сара Ганти.

Обе конвенции предполагают обязательство невозврата беженцев на территории, где для их жизней существует угроза только из-за их политических убеждений. "Сербия должна соблюдать международное право, поэтому происходящее сейчас кажется прямым нарушением закона о правах человека и международного права", — подчеркивает Ганти.

Статус "угрозы национальной безопасности", который Сербия присвоила активистам, сопоставим с запретом на въезд в Шенгенскую зону со стороны некоторых стран ЕС, отмечает Сара Ганти. Так страны Балтии, Польша, Финляндия отказывали россиянам во въезде, несмотря на визы.

Поскольку ни одна страна ЕС не связана с сербским законодательством, статус "угрозы национальной безопасности" не должен иметь значения при подаче заявления на визу или при въезде в шенгенскую зону.

Но те страны, которые особенно неохотно впускают российских граждан, смогут использовать этот статус как оправдание, чтобы объяснить недопуск, считает Ганти. "Но предугадать это, конечно, невозможно", — замечает она.

Запрет на въезд в Сербию Петра Никитина произошел через несколько дней после того, как США ввели санкции в отношении директора Агентства безопасности и информирования (разведывательной службы Сербии, BIA) Александра Вулина. В качестве причины была названа предполагаемая причастность Вулина к коррупции и наркоторговле, а также его связи с Россией.

Вулин, ранее занимавший посты министра обороны и министра полиции, продолжал поддерживать контакты с Россией после начала полномасштабной войны. Так, в конце мая 2023 года он принял участие в международной конференции по безопасности в Москве. Учреждения Сербии тогда не анонсировали его визит, об этом сообщили российские провластные информагентства. В августе 2022 года Вулин встретился с Сергеем Лавровым в Москве.

Сербия поддержала резолюцию ООН с требованием вывести российские войска из Украины, однако не присоединилась к санкциям западных стран, введенным после начала войны.

Меры, принимаемые Сербией, помогают реализовать стратегию Владимира Путина по подавлению антивоенных голосов, считает Сара Ганти.

"Эта ситуация довольно разочаровывающая. Россияне оказываются перед выбором: им приходится либо оставаться в стране и молчать, либо эмигрировать и молчать, опасаясь депортации", — заключает эксперт.

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