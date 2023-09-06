Высокопоставленному сотруднику разведки Германии предъявили обвинение в государственной измене. Следствие утверждает, что он передавал государственные секреты России.

Как полагают прокуроры, Карстен Л. поделился с Москвой немецкими разведданными о войне в Украине и ЧВК "Вагнер", получив за это около 400 тыс. евро.

Также предъявлены обвинения его предполагаемому подельнику, который, по версии следствия, выполнял функции курьера.

Об этом сообщают немецкие СМИ — официальных подтверждений информации об обвинениях от прокуратуры не поступало.

О сотруднике Федеральной разведывательной службы (BND), которого называют Карстен Л. в соответствии с местными правилами конфиденциальности, известно, что он руководил отделом, занимающимся мониторингом зарубежных телефонных и интернет-коммуникаций.

По данным издания Süddeutsche Zeitung и немецких общественных вещателей NDR и WDR, за несколько недель до ареста его повысили, назначив на должность, включающую в себя ответственность за проверку биографических данных сотрудников ведомства.

Карстена Л. арестовали в Берлине в декабре прошлого года. Месяц спустя полиция задержала его предполагаемого сообщника, Артура Э., когда тот прибыл в Германию рейсом из США.

Артура Э. называют немецким бизнесменом, родившимся в России. Его обвиняют в том, что он ездил в Москву для передачи разведданных ФСБ.

Обоим мужчинам генпрокурор Германии предъявил обвинения в "измене по особо серьезному делу". Им может грозить пожизненное заключение.

Суду в Берлине теперь предстоит решить, рассматривать ли дело.

Немецкие СМИ пишут, что Артур Э. был торговцем алмазами, который после ареста "зажурчал как ручей".

Двое мужчин, судя по сообщениям, познакомились в 2021 году на частной вечеринке футбольного клуба в Баварии, и Карстен Л. рассказал ему о своей работе в БНД.

Прокуратура отказалась комментировать сообщения о предъявлении обвинений.

Глава БНД Бруно Каль недавно назвал это дело шоком для своего ведомства.

Но в интервью газете Tagesspiegel он подчеркнул, что большая часть переданных России материалов имела ограниченную ценность и что БНД усилила меры безопасности, чтобы предотвратить дальнейшие утечки.

Беспокойство из-за российских шпионов

После вторжения в Украину в феврале прошлого года в Европе возросла обеспокоенность по поводу шпионской деятельности со стороны России.

Ряд стран, в том числе Великобритания, Польша и Норвегия, арестовали или выслали подозреваемых в шпионаже на Россию.

В последние месяцы в центре внимания была Германия: в прошлом месяце по подозрению в шпионаже был арестован чиновник Бундесвера, занимавшийся закупками современных вооружений для немецкой армии.

Глава Федерального агентства по кибербезопасности Германии Арне Шенбом был уволен в октябре прошлого года после обвинений в связях с Россией, заявило немецкое МВД.

Шенбом в прошлом возглавлял "Совет по кибербезопасности Германии", а в нем, как выяснили журналисты, до недавнего времени состояла фирма, которую заподозрили в связи с российскими спецслужбами.

Шенбом потребовал компенсации от правительства, а также общественного телеканала, первым выдвинувшего обвинение.

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