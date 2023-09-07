Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО минувшей ночью сбили беспилотник в Раменском городском округе Московской области, который находится в 30 км к юго-востоку от Москвы.

"Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попыткаатаки беспилотника на Москву.Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы", — написал Собянин в телеграме.

Телеграм-канал Mash сообщает, что обломки дрона упали в городе Раменское недалеко от аэропорта "Жуковский". По информации издания, окна в близлежащих домах выбило взрывной волной.

В телеграм-канале также опубликовано фото обломков предполагаемого дрона и видеозаписи с места событий.

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