Как сообщает ERR, Государственная прокуратура Эстонии предъявила обвинение в госизмене экс-кандидату в депутаты парламента Айво Петерсону и активисту Дмитрию Роотси. Еще один подозреваемый по тому же делу, живущий в Эстонии гражданин РФ Андрей Андронов, обвинен в ненасильственных действиях, направленных против государства.

По версии ведомства, Петерсон и Роотси в соответствии с поступавшими из РФ указаниями сознательно и организованно помогали России и лицам, действующим от имени Кремля, в ненасильственных действиях, направленных против независимости, суверенитета и территориальной ценности Эстонии с октября 2022-го по март 2023 года.

Целью двух эстонских граждан, утверждают в прокуратуре, было создание политического объединения, поддерживающего "внешнеполитические нарративы и пропагандистские тезисы России" и дающего Москве возможность вмешиваться в политику официального Таллина.

"Обвиняемые сознательно оказывали содействие России таким образом, что их деятельность была направлена против эстонского общества и государства. Угроза безопасности, суверенитету и территориальной целостности Эстонии требует решительного вмешательства со стороны государства. События последних лет ясно показывают, что Россия делает все возможное, чтобы ослабить и расколоть своих соседей", — пояснила государственный прокурор Трийну Олев.

В случае вынесения обвинительного приговора Петерсону и Роотси грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 20 лет либо пожизненное тюремное заключение. Андронов, который проживает в Эстонии по виду на жительство, может быть отправлен в тюрьме на срок от 2 до 15 лет.

Кто такой Айво Петерсон?

Петерсон стал широко известен в Эстонии, когда выдвинул свою кандидатуру на парламентских выборах, прошедших в стране в начале марта. Незадолго до дня голосования он участвовал в стриме пропагандиста Владимира Соловьева, посетил Москву и оккупированные территории Украины — по собственному признанию активиста, помощь в организации визита оказали российские спецслужбы. В программу кандидата входили отказ от санкций против РФ, снижение расходов на оборону до 1% ВВП и запрет на снос советских памятников.

На выборах активист вместе с несколькими единомышленниками представлял Объединенную левую партию. В приграничном регионе Ида-Вирумаа Петерсону удалось занять второе место — для получения депутатского мандата ему не хватило около 1000 голосов. Ранее мужчина, занимающийся массажем и "целительством", также безуспешно баллотировался на пост президента Эстонии.

С 2022 года Петерсон — одно из главных лиц открыто прокремлевского движения Koos ("Вместе"). Тартуский уездный суд зарегистрировал его в качестве партии в мае этого года.

Петерсона арестовали в марте после рассмотрения данных, предоставленных Полицией безопасности Эстонии. Суд согласился с доводам прокуратуры, а также ее утверждением, что в случае избрания иной меры пресечения подозреваемые могут покинуть страну. Соучредитель Koos Олег Иванов сообщил о своем отъезде в Россию в мае.

Задержанные вместе с Петерсоном Роотси и Андронов — одни из бывших лидеров движения "Ночной дозор", появившегося в Эстонии в 2006 году, чтобы противостоять решению о переносе "Бронзового солдата" из центра Таллина на военное кладбище.

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