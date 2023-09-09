В пятницу, 8 сентября, вечером в Марокко произошло землетрясение силой 6,8 балла. На утро субботы, 9 сентября, число погибших по достигло 632 человеку, согласно обновленному отчету Министерства внутренних дел Марокко, цитируемому агентством AFP, сообщает британская телекомпания BBC.

Ранее сообщалось о 296 смертях.

BBC сообщает, что пострадали 329 человек, 51 из которых находится в критическом состоянии.

"Это был полный хаос, катастрофа, безумие", — цитирует Би-би-си слова французского туриста Мишеля Бизе агентству Франс Пресс.

Британская туристка Лорел Палмер, которая проводит отпуск в Марракеше, рассказала BBC, что комнату вдруг начало трясти, и было такое ощущение, будто кто-то сверлил и ломал стены в соседней комнате. "Я думаю, ваш мозг не сразу регистрирует происходящее, пока фотографии в рамках на стенах и кровать не начнут трястись", — вспоминала она.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 70 километрах от популярного у туристов Марракеша. Исторический центр города внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Землетрясение также нанесло серьезный ущерб этому городу — здания рухнули, поэтому люди были вынуждены ночевать на улицах.

Лидеры Германии и Индии выразили соболезнования пострадавшим и их родственникам, сообщает BBC.

Свои соболезнования в субботу утром также выразили президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

My heartfelt condolences to the people of Morocco, families and friends of the victims of the devastating #MoroccoEarthquake claiming so many lives, I wish a full and speedy recovery to all the injured — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 9, 2023

Our thoughts are with the people of #Morocco at this tragic moment. Sincere condolences to those who have lost their loved ones in the devastating earthquake. Wishing a smooth and speedy recovery to the injured. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) September 9, 2023

Это сильнейшее землетрясение в Марокко за многие годы. Хотя землетрясения в Северной Африке относительно редки, в 1960 году землетрясение магнитудой 5,8 недалеко от марокканского города Агадир унесло тысячи жизней.

Эпицентр нового землетрясения находился высоко в Атласских горах к югу от Марракеша и к западу от горнолыжного курорта Укаймеден.

Тубкаль, самая высокая гора Северной Африки, расположена недалеко от эпицентра. Поздно вечером в пятницу люди бросились делиться фотографиями и видео катастрофы в социальных сетях.

Widespread damage reported from #Morocco after an earthquake of 6.8 magnitude hit.

293 deaths confirmed, 194 injured admitted to hospitals till now. Many feared trapped under the rubble. #earthquake

#زلزال_المغرب #مراكش pic.twitter.com/DZW6oWbJ6A

— Saba Khan (@ItsKhan_Saba) September 9, 2023

This is the moment a an entire building Collapsed in Morocco after the 6.8 Magnitude struck the country. Many have been reported dead and some injured. pic.twitter.com/NCFPNgnLqD — Cypy The Great (@Cypy254) September 9, 2023

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