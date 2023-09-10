Украина, возможно, разработала собственную дальнобойную ракету, которая теоретически может «достать» до таких российских городов, как Рязань, Курск и даже Москва. Украинская служба Би-би-си поговорила со своими источниками, чтобы проверить, действительно ли это так.

"Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров", — заявил 31 августа Владимир Зеленский. Однако о чем конкретно говорил украинский президент, до сих пор неизвестно. Есть только предположения о том, что собой представляет новая украинская ракета.

В тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опубликовал в своих соцсетях видео запуска ракеты. Это же видео обнародовал и ведущий разработчик ракетного оборудования в Украине — конструкторское бюро "Луч".

"Ракетная программа президента Украины в действии. Испытания успешные, применение эффективное", — написал секретарь СНБО.

Собеседник Украинской службы Би-би-си в руководстве компании "Укроборонпром" заявил, что на видеозаписи Данилова показано именно то "дальнобойное оружие на 700 км", о котором говорит Зеленский.

Это украинская ракета, которая уже была применена в боевых условиях, сообщил источник, однако более детально говорить о ней он отказался — и даже не смог сообщить ее название. Собеседник не опроверг, но и не подтвердил, что это мог быть модернизированный вариант ракеты "Нептун".

Возвращение "Нептуна"?

В конце августа западные СМИ, а также украинский военный блогер, главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов сообщили, что "новое оружие" — это переработанная украинская ракета "Нептун".

Этот ракетный комплекс, разработанный в конструкторском бюро "Луч" и принятый на вооружение всего три года назад, предназначен для поражения кораблей противника в открытом море.

Это была одна из самый значительных разработок украинского ОПК последних лет, но на момент начала полномасштабной войны было изготовлено лишь несколько экземпляров такой ракеты.

Украинские власти утверждают, что именно запуск двух ракет "Нептун" 13 апреля 2022 года уничтожил главный корабль Черноморского флота РФ, крейсер "Москва".

"Ракета украинского производства помогла навести порядок в украинской акватории Черного моря. Это было первое применение „Нептуна" в боевых условиях, и оно стало историческим", — написал об этом событии Зеленский.

После этого Киев официально получил от западных союзников более мощные ракеты "Гарпун" и украинские "Нептуны" отошли на второй план.

Бутусов и источники американского профильного издания The War Zone утверждают, что за последний год украинская оборонная промышленность работала над модификацией ракет Р-360 "Нептун" для применения не только по кораблям в море, но и по наземным целям.

По этим данным, якобы именно модифицированной ракетой Р-360 был 23 августа успешно поражен новый российский зенитно-ракетный комплекс С-400, расположенный на крайней западной точке оккупированного Крыма — мысе Тарханкут.

Цель была расположена на расстоянии приблизительно 150-18 км от украинского берега.

Позднее секретарь СНБО Данилов подтвердил, что российский ЗРК был поражен украинской ракетой, однако он отказался говорить, какой именно.

"Это наше новое изделие, которое показало себя абсолютно безукоризненно", — заявил он, добавив, что эта разработка украинского ОПК была сделана в рамках ракетной программы, утвержденной в 2020 году.

Использование противокорабельных ракет для ударов по наземным целям — это не украинское ноухау. Армия РФ едва ли не с первых недель войны именно таким образом использует сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-22 и "Оникс".

14 января этого года Х-22 разрушила многоэтажный жилой дом в Днепре, тогда погибли 46 человек.

Что касается "Нептуна", то раньше не было известно о его применении по наземным целям.

Более того, для такой модификации потребовалось бы существенно переработать систему наведения ракеты на цель. Если ее дальность действительно соответствует объявленным 700 км, то это также свидетельствует о существенной модификации двигателя. Противокорабельный "Нептун" имел заявленную дальность до 300 км.

Над морем или над сушей?

Анализируя короткое 20-секундное видео, обнародованное Даниловым, главный редактор издания Defense Express Олег Катков говорит, что на нем практически ничего не заметно, кроме момента отделения стартового ускорителя ракеты. Похожим образом запускается Р-360 "Нептун".

"Самое прагматическое объяснение — это действительно переработанная ракета „Нептун", потому что вопрос адаптации этой ракеты для ударов по береговым целям был заложен с самого начала ее разработки", — объяснил эксперт Украинской службе Би-би-си.

Например, говорит эксперт, аналогичная функция есть у противокорабельной ракеты "Гарпун" (версия Harpoon Block 2). Однако у нее есть активная радиолокационная головка самонаведения (ГСН).

Это означает, что такая ракета может самостоятельно найти, просканировать и зафиксировать цель на основе предварительно загруженных данных.

Но при использовании противокорабельных ракет по сухопутным целям есть существенный нюанс. Они могут поражать только мишени неподалеку от береговой линии, поскольку большую часть пути ракета летит над поверхностью моря.

Это обстоятельство указывает на то, что "новое 700-километровое украинское оружие" фактически может использоваться только на объектах, расположенных на побережье Черного моря, и не представляет опасности для Москвы (расстояние от украинской границы до столицы РФ составляет примерно 420 км).

Чтобы ракета могла лететь над сушей, на ней должна быть установлена система огибания рельефа местности и повышенная стойкость к средствам РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Например, система DSMAC (Digital Scene Matching Area Correlator), установленная на современных крылатых ракетах, во время полета сканирует поверхность под собой и сравнивает ее с эталонным изображением, привязанным к конкретным координатам.

Поэтому даже если спутниковая связь с ракетой исчезнет или будет заглушена противником, она сможет и дальше идти по маршруту к цели, анализируя территорию и сравнивая ее с необходимым образцом.

Есть ли у Украины технологии для производства современных ракет?

Олег Катков, который некоторое время работал в "Укроборонпроме", считает, что есть. Например, за несколько лет до полномасштабного вторжения на выставке вооружений в Киеве презентовали прототип украинской крылатой ракеты "Коршун-2", который должен был использовать систему, аналогичную DSMAC.

Тот же принцип разработчики заложили при создании образца баллистической ракеты "Сапсан" (она же "Гром-2"). Украинские власти заявляли, что работы над ее созданием все еще продолжаются, хотя с начала войны РФ уже несколько раз заявляла о "сбитии" украинских ракет "Гром-2".

По словам Каткова, есть два варианта, по которым Украина могла пойти при разработке своей ракетной программы.

Первый путь — адаптировать головку самонаведения "Нептуна" для удара по береговым целям. Второй — разработать полноценную крылатую ракету с системой огибания рельефа для ударов в глубине суши.

"Одна версия — более легкая и поэтому представляется более реалистической вторая — более сложная, хотя тоже реалистичная, но технологически более сложная", — говорит эксперт.

Вопрос дальности

Озвученная властями дальность в 700 км тоже ставит больше вопросов, чем дает ответов.

Западные ракеты, которые есть в распоряжении ВСУ, Storm Shadow и SCALP, имеют дальность около 560 км, а в экспортном варианте, который получила Украина, — 290 км.

Похожую дальность имеет и уже упомянутая противокорабельная версия "Нептуна".

Если Зеленский и Данилов действительно имели в виду именно ее, то как удалось увеличить граничную дальность более чем вдвое?

Наиболее очевидное решение, говорит главный редактор Defense Express, — это увеличение топливных баков ракеты или использование дополнительных конформных баков. В последнем случае баки прикрепляются к корпусу уже существующей ракеты.

Увеличение количества топлива позволяет ракете преодолеть большее расстояние.

Другой вариант — использование более экономного двигателя.

Из открытых источников известно, что противокорабельный вариант "Нептуна" имел два двигателя — стартовый и маршевый. Первый — это стартовый ускоритель, взятый у советской зенитной ракеты С-125. Он является твердотопливным и был модифицирован для старта ракеты с транспортно-пускового контейнера и придания ей начального ускорения, после которого включался основной двигатель.

Им является турбореактивный двигатель МС-400 производства завода "Мотор Сич". Такие малоразмерные двигатели выпускались большими сериями в Запорожье с 1982 года и использовались в советское время на дозвуковых стратегических крылатых ракетах типа Х-55 и Х-55СМ, авиационных тактических ракетах типа Х-95М, Х-35 и корабельных типа КС-122.

Он также используется в современных беспилотниках.

С другой стороны, если отойти от истории с "Нептуном", то теоретически озвученную дальность поражения в 700 км может обеспечить советская зенитная ракета С-200, которую переделали для удара по наземным целям.

Летом Украина уже использовала эти ракеты для ударов по российскому Таганрогу и по военным объектам в оккупированном Крыму.

Российские СМИ тогда писали, что "теоретически возможно" использование адаптированных ракет ЗРК С-200 для ударов по наземным целям на расстоянии до 600 км.

Однако эта ракета очень устарела и ее нужно было бы существенно усовершенствовать — в частности, систему наведения — чтобы она могла точно поразить цель на расстоянии сотни километров.

Если же Украина смогла так переработать "Нептун", что у него возросла дальность и изменилась система наведения, то это уже фактически новая ракета, считает Катков.

"В такой ситуации речь уже может идти даже не о „Нептуне". Потому что это явно больше, чем простая адаптация или модернизация. Это уже фактически новое самостоятельное изделие", — говорит он.

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