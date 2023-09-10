Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу ABC, что "Путин уже проиграл то, чего пытался достичь".

"Он пытался стереть Украину с карты, положить конец ее независимости и подчинить ее России", — сказал он.

Блинкен также отметил, что пока нет признаков заинтересованности Путина в значимой дипломатии.

"Что касается переговоров, то для танго нужны двое. Пока что мы не видели никаких признаков интереса к дипломатии со стороны Владимира Путина. Если же он проявит интерес, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, а мы будем сразу за ними", — заявил госсекретарь США.

"Все хотят, чтобы эта война закончилась, но она должна закончится на справедливых и долгосрочных условиях, которые бы отражали суверенитет и территориальную целостность Украины", — сказал он.

Госсекретарь США также подчеркнул, что США "не поощряли и не разрешали" использование американского оружия за пределами Украины. Однако он тут же добавил, что практически каждый день россияне совершают нападения по всей территории Украины.

"Только за те 48 часов, что я там находился, еще больше ракет было выпущено по гражданским объектам, в том числе по Киеву. Пока я был там, была ужасающая атака на рынок, куда люди просто пришли купить еду. Это были гражданские лица, погибло 17 человек. Это — повседневная жизнь украинцев. Это то, с чем они сталкиваются каждый божий день. Мы работаем над тем, чтобы вернуть то, что было у них отнято. Наша роль, роль десятков других стран по всему миру, которые их поддерживают, состоит в том, чтобы помочь им в этом", — пояснил Блинкен.

Энтони Блинкен, первый высокопоставленный чиновник США, посетивший Киев с момента начала контрнаступления в начале июня, объявил о новом пакете помощи США на сумму более 1 миллиарда долларов, включая поддержку систем противовоздушной обороны Украины.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram