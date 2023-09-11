Североатлантический альянс готовится к проведению крупнейших за несколько десятков лет учений, в которых примут участие более 40 тысяч военнослужащих. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в НАТО.

По данным издания, в учениях The Steadfast Defender ("Стойкий защитник") примут участие около 41 тысячи солдат всех стран альянса, а также авиация и военные корабли. Хотя заявка Швеции на вступление в НАТО еще окончательно не ратифицирована, вооруженные силы королевства также будут задействованы в тренировках.

Основной задачей учений станет выполнение маневров в случае нападения со стороны группы третьих стран. Смоделированный для тренировок противник создан по образцу коалиции во главе с Россией. Источники FT в альянсе отмечают, что учения помогут продемонстрировать Кремлю готовность НАТО к совместной обороне в случае необходимости.

Тренировки пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтии. Их проведение входит в реализацию обновленной стратегии НАТО, согласно которой альянс будет проводить крупные учения дважды в год, а не один раз, как раньше.

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