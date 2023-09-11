Финские власти подготовили проект реформы, которая существенно усложнит для иностранцев возможности по трудоустройству, обучению и проведению исследований на территории страны, сообщает Yle. Новые правила предположительно затронут и обладателей двойного гражданства.

Как пишет Yle, изменения следуют из новой редакции правительственной программы. В частности, в тексте говорится: "Будет улучшена защита критической с точки зрения функционирования общества инфраструктуры. Для этого необходимо оценить возможность расширить применение проверки безопасности на людей, занятых в сфере критической инфраструктуры и технологий. […] Будут выяснены и ограничены условия выдачи ВНЖ студентам и исследователям, занятым в критических с точки зрения безопасности сферах, например, в создании технологий двойного назначения".

Министр внутренних дел страны Мари Рантанен в комментарии журналистам уточнила, что действующее законодательство разрешает ответственным ведомствам отказать в выдаче ВНЖ, если заявитель представляет риск для общественной безопасности, однако правительство предлагает проверить, достаточны ли существующие меры и не нужно ли их обновить.

В случае внесения изменений в законодательство новые правила, считают журналисты, могут оказать особое влияние на граждан Финляндии, владеющих также паспортом одной или нескольких других стран. Формально наличие второго гражданства не входит в число препятствий для развития карьеры, в том числе на госслужбе (за исключением армии и погранохраны). В действительности, отмечает Yle, в редакцию издания в последние месяцы постоянно приходят сообщения от обладателей одновременно финского и российского гражданства, авторы которых жалуются на проблемы с трудоустройством и поступлением в университет.

"Двойное гражданство само по себе не является препятствием для работы в критической с точки зрения безопасности сфере. В то же время наличие двух паспортов может иногда представлять риск, поскольку связь с другой страной может быть использована в качестве рычага давления на человека. Такими связями считаются, например, родные, живущие в зоне влияния другого государства, а также имущество в другой стране", — сообщила глава МВД Рантанен редакции, комментируя предлагаемые изменения в закон.

Аналогичным мнением поделился глава отдела проверок Полиции безопасности (Supo) Илкка Хански. По его словам, ведомство считает важным, чтобы русские как национальное меньшинство имели возможность полноценно участвовать в общественной жизни Финляндии. Одновременно чиновник напомнил, что власти РФ, особенно в свете продолжающейся войны против Украины, стремятся использовать связь некоторых людей с Россией, принуждая их к тайному сотрудничеству, которое может потенциально навредить Финляндии. Проверка защищает самого человека, чтобы ему не приходилось в будущем под давлением со стороны делать невыносимый выбор, указывает Хански.

"В каждом конкретном случае связи с иностранным государством оцениваются отдельно. Также, как правило, в процессе слово предоставляется самому человеку, в отношении которого проверка ведется. Если Supo считает, что связи с другим государством имеются, то сообщает об этом работодателю, который принимает окончательное решение о найме", — заявил представитель ведомства, подчеркнув, что автоматически в "неблагонадежные" никого не записывают.

Предложение расширить полномочия Supo по проведению проверок иностранцев, подавших заявление на получение финского ВНЖ, входит в пакет миграционной реформы, которую анонсировало пришедшее к власти в июне новое правительство. В частности, для получения гражданства Финляндии иностранцу потребуется прожить в стране 8 лет вместо нынешних 4-5, а срок на поиск новой работы для обладателей ВНЖ снизят до трех месяцев.

В воскресенье у здания финского парламента прошел митинг иностранных специалистов, работающих в этой стране. По словам организаторов, проведенные ими опросы показывают: около 70% людей, приехавших в Финляндию ради трудоустройства, рассматривают возможность переезда в случае реализации правительственной программы.

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